Gölpınar Hitit Barajı Dünya Mirası Sulama Yapıları Listesi'ne Alındı - Son Dakika
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Gölpınar Hitit Barajı Dünya Mirası Sulama Yapıları Listesi'ne Alındı

Gölpınar Hitit Barajı Dünya Mirası Sulama Yapıları Listesi\'ne Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çorum'daki Gölpınar Hitit Barajı'nın, Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu tarafından Dünya Mirası Sulama Yapıları Listesi'ne dahil edildiğini açıkladı. Türkiye, bu listeye daha önce Van'daki Şamran Kanalı ile katılmıştı.

24.11.2024 16:04  Güncelleme: 16:05
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çorum'daki Gölpınar Hitit Barajı'nın, Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu tarafından Dünya Mirası Sulama Yapıları (WHIS) Listesi'ne alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin de içinde yer aldığı 11 kurucu üye ile 1950 yılında faaliyetlerine başlayan Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu'nun (ICID) halihazırda 110 üyesi ile sürdürülebilir tarımsal su yönetimini teşvik etmek amacıyla sulama, drenaj ve taşkın yönetimi alanında çalışmalar yürüttüğünü bildirdi. Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün ICID'e 1960 yılında kurumsal üye (Türk Milli Komitesi-TUCID) olduğunu belirten Yumaklı, "Bakanlığımıza bağlı DSİ Genel Müdürlüğümüz, WHIS ödülü kategorisine 2024 yılında Gölpınar Hitit Barajı ile adaylık başvurusu yapmıştır. 3 bin 324 yıllık baraj, ICID tarafından Sidney- Avustralya'da düzenlenen 75'inci Uluslararası Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, TUCID'in WHIS ödülünü alarak Dünya Mirası Sulama Yapıları Listesi'nde yer almaya hak kazandığı ilan edilmiştir. Tarih öncesi çağlardan bu yana Anadolu topraklarımızı suyla buluşturan ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından rehabilite edilen tesisimizin böylesine önemli bir ödüle layık görülmesi ülkemiz adına mutluluk vericidir. Geçen yıl da Van ilimizin sınırları içinde yer alan 2 bin 800 yıllık Şamran Kanalı Dünya Mirası Sulama Yapıları Listesi'ne girmeye hak kazanmıştı. Böylece ülkemizden Dünya Mirası Sulama Yapıları Listesi'ne giren eser sayımız ikiye yükseldi. İnşallah önümüzdeki süreçte ülkemizde yer alan diğer tarihi sulama yapılarımızın da listede yerini alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Yumaklı, halen su stresi yaşayan bir ülke olarak su kaynaklarının daha akılcı, etkin ve sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi için hayata geçirdikleri eylem planlarını kararlılıkla uyguladıklarının altını çizerek, "Bu bağlamda, geçmişten bizlere miras kalan tarihi değere sahip su yapılarımızın korunup gelecek kuşaklara aktarılması için büyük gayret gösteriyoruz. Bu çabalarımızın bir karşılığı olan bu ödülün ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, katkısı olanlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gölpınar Hitit Barajı Dünya Mirası Sulama Yapıları Listesi'ne Alındı - Son Dakika

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