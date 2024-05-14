Gölyaka Belediyesi, Melen Çayı'na atık boşaltılması iddiasıyla ilgili sorumlular hakkında idari işlem başlattı - Son Dakika
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Gölyaka Belediyesi, Melen Çayı'na atık boşaltılması iddiasıyla ilgili sorumlular hakkında idari işlem başlattı

Gölyaka Belediyesi, Melen Çayı\'na atık boşaltılması iddiasıyla ilgili sorumlular hakkında idari işlem başlattı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde belediyeye ait arazözle Melen Çayı'na atık boşaltıldığı iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, çamurlu suyun uygun olmayan alana tahliye edildiği ve sorumlular hakkında idari işlem tesis edildiği belirtildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede ise atık maddeye veya suya rastlanmadığı ve iddiaların asılsız olduğu ifade edildi.

14.05.2024 00:05
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinden geçen Melen Çayı'na atık boşaltılmasına ilişkin sorumlular hakkında idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Gölyaka Belediyesinden yapılan açıklamada, "belediyeye ait arazözle çaya lağım döküldüğü" iddiasıyla bazı medya organlarında yayınlanan görüntüler üzerine inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 23 Nisan Salı günü belediyeye ait araç bakım kademesinde bulunan çukurdan çekilen çamurlu suyun tahliyesinin görevli personel tarafından talimatlara aykırı olarak uygun olmayan alana yapıldığı anlatıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kusuru ve ihmali olan personel hakkında idari işlem tesis edilmiştir. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yerinde inceleme yapılmış olup, incelenen alanlarda herhangi bir atık maddeye/suya rastlanmamıştır. Söz konusu haberde deşarj edilen çamurlu suyun lağım içerdiğine yönelik iddialar tamamen asılsız olup, çevre duyarlılığı kullanılarak karalamaya yönelik algı yönetimidir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gölyaka Belediyesi, Melen Çayı'na atık boşaltılması iddiasıyla ilgili sorumlular hakkında idari işlem başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölyaka Belediyesi, Melen Çayı'na atık boşaltılması iddiasıyla ilgili sorumlular hakkında idari işlem başlattı - Son Dakika
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