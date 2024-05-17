Gölyaka\'da Kur\'an kursları yararına kermes düzenlendi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Kur'an kursları yararına kermes düzenlendi.
İlçe Müftülüğü tarafından Gölyaka Merkez Camisi bahçesinde, Kur'an kursları yararına yiyecek ve giysi satışının yapıldığı kermes açıldı.
Kermesin açılışında konuşan İlçe Müftüsü Ahmet Demirel, "Kermese yapılacak yardımlar, Kur'an kurslarımız ve orada okuyan öğrencilerimiz yararına olacaktır. 3 gün boyunca açık kalacak olan kermesimize yapılacak olan yardımların ve duaların kabul olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kermesin açılış törenine, Kaymakam Selver Esra Arık, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
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