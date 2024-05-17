Gölyaka'da Kur'an kursları yararına kermes düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gölyaka'da Kur'an kursları yararına kermes düzenlendi

Gölyaka\'da Kur\'an kursları yararına kermes düzenlendi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, Kur'an kurslarına destek amacıyla bir kermes düzenlendi. Kermeste yiyecek ve giysi satışı yapıldı. İlçe Müftüsü Ahmet Demirel, kermese yapılan yardımların ve duaların Kur'an kursları ve öğrencileri için olacağını belirtti. Açılış törenine ise Kaymakam Selver Esra Arık, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

17.05.2024 19:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Kur'an kursları yararına kermes düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından Gölyaka Merkez Camisi bahçesinde, Kur'an kursları yararına yiyecek ve giysi satışının yapıldığı kermes açıldı.

Kermesin açılışında konuşan İlçe Müftüsü Ahmet Demirel, "Kermese yapılacak yardımlar, Kur'an kurslarımız ve orada okuyan öğrencilerimiz yararına olacaktır. 3 gün boyunca açık kalacak olan kermesimize yapılacak olan yardımların ve duaların kabul olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kermesin açılış törenine, Kaymakam Selver Esra Arık, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Muzaffer Coşkun, Meclis Başkanı, Ahmet Demirel, Fazlı Koç, Gölyaka, Düzce, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölyaka'da Kur'an kursları yararına kermes düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 01:55:31. #1.11#
SON DAKİKA: Gölyaka'da Kur'an kursları yararına kermes düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement