Gölyaka Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 'Sağlık için her gün 10 bin adım' farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika
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Gölyaka Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 'Sağlık için her gün 10 bin adım' farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi

Gölyaka Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezi tarafından \'Sağlık için her gün 10 bin adım\' farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi

Gölyaka Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezi, kalp sağlığına dikkat çekmek için 'Sağlık için her gün 10 bin adım' farkındalık yürüyüşü düzenledi. Sağlık personeli ve vatandaşlar, Gölyaka Merkez Camisi önünde toplanarak yürüyüşe geçti. Yürüyüş sonunda hastane müdürü tarafından açıklama yapıldı ve vatandaşlara yürümenin faydalarını anlatan broşürler dağıtıldı.

08.05.2024 19:57
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Gölyaka Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezi tarafından "Sağlık için her gün 10 bin adım" farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gölyaka Merkez Camisi önünde toplanan sağlık personeli ve vatandaşlar, ellerindeki pankartlarla yürüyüşe geçti.

Belediye Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından açıklama yapan Gölyaka Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Mumcu, Gölyaka Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezi tarafından kalp sağlığına dikkati çekmek için etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Sloganlarının "Sağlık için her gün 10 bin adım yürü" olduğunu aktaran Mumcu, yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

Etkinlik sonunda vatandaşlara yürümenin faydalarını anlatan broşürler dağıtıldı.

DÜ'de "100. Yılda Öğretmen Olmak" konferansı düzenlendi

Düzce Üniversitesi (DÜ) Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "100. Yılda Öğretmen Olmak" konferansı gerçekleştirildi.

DÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen programda DÜ Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Elçin Yazıcı Arıcı, öğretmenliğin anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Rektör Yardımcısı İlhan Genç ise bu değerli konuyu ele alan Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkililerine teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelenen "Parla" marşı, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğrenci Korosu tarafından seslendirildi.

Programda, Anadolu'da köy okulunda öğretmenlik yapan Melek Yıldızdoğdu'nun yazdığı kompozisyon da katılımcılarla paylaşıldı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölyaka Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 'Sağlık için her gün 10 bin adım' farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölyaka Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 'Sağlık için her gün 10 bin adım' farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika
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