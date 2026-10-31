Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda güvenlik risklerini masaya yatırdı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, okullarda güvenli eğitim ortamının sağlanması ve öğrencilerin karşılaşabileceği risklere yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen toplantıya okul müdürleri, rehber öğretmenler ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Toplantıda, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ve Siber Suçlarla Mücadele birimleri, Ayvalık Narkotik Büro Amirliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı rehberlik birimi ile Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli psikolog tarafından sunumlar yapıldı.

Eğitim kurumlarında karşılaşılabilecek güvenlik riskleri, çocukların korunması, siber suçlar, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele ile öğrencilerin psikososyal gelişimlerinin desteklenmesi konuları ele alındı.