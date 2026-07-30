Gömeç'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Gömeç'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Gömeç\'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan düzenli müdahalelerle kontrol altına alınıyor.

BALIKESİR'in Gömeç ilçesinde orman dışı alanda çıkıp, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçrayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangına müdahale 2'nci günde de sürüyor.

Gömeç'in Kumgedik kırsal mahallesi mezarlık yakınlarında, dün saat 14.00 sıralarında orman dışı alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede yakındaki çam ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı. İhbarla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kızılay ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ekipleri sevk edildi. Yangına 6 uçak, 5 helikopter, 24 arazöz, 19 su ikmal aracı, 7 ilk müdahale aracı, 26 hizmet aracı ve 4 dozer ile 320 personel, ayrıca 11 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

KISMİ TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kuvvetli ve sık sık yön değiştiren rüzgar nedeniyle alevler, Gömeç'in Kubaşlar ve Ulubeyler ile Ayvalık'ın Tıfıllar, Hacıveliler ve Çamoba kırsal mahallelerine yaklaştı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşınca Hacıveliler ve Tıfıllar'da tahliye hazırlıkları yapıldı. Hacıveliler Mahallesi'nde 30, Çamoba'da 16, Tıfıllar'da ise 7 kişi olmak üzere toplam 53 kişi, devlet yurduna yerleştirildi. Yetkililer, mahallelerde tam tahliye kararı alınmadığını, tedbir amacıyla kısmi tahliye gerçekleştirildiğini bildirdi.

MAHALLELİ ÇALIŞMALARA DESTEK VERDİ

Yangın nedeniyle Tıfıllar Mahallesi'nde bazı ahırlar yanarken, jandarma ve AFAD ekipleri de bölgede hayvanların kurtarılması için çalışma yaptı. Hacıveliler, Tıfıllar, Bağyüzü ve Çamoba'da mahalleli de gece boyunca karadan süren söndürme çalışmalarına destek verdi. Kara ekiplerinin çalışması gece boyu sürerken; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtti. Yangının söndürülmesi için havanın aydınlanması ile havadan 4 uçak ve 6 helikopter ile müdahale yeniden başladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gömeç'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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