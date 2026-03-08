Gön Han Restorasyonu Tamamlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gön Han Restorasyonu Tamamlanıyor

Gön Han Restorasyonu Tamamlanıyor
08.03.2026 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, Gön Han'daki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen tarihi Gön Han'da incelemede bulundu.

Başkan Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Melikgazi Belediyesi olarak birçok eseri ilçeye kazandırdıklarını ifade etti.

Bunlardan en önemlilerden birinin Gön Han olduğunu vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Burası Kapalı Çarşı'nın hemen yanı başında. Biz burayı ilk keşfettiğimizde burada ortaya çıkan çoğu bölüm yoktu. Bu hale gelmesi için 7 bin kamyona yakın hafriyat çıkardık. 500 yıl önceki bu eserin izleri, hummalı çalışmalarımız sonucunda ortaya çıkmış oldu. Bu yapıyı orijinaline uygun olarak restore ettik. 2026'nın yazında burada birçok kültürel, sanatsal faaliyetler yapılacak."

Kocasinan Belediyesinin "Gönül Kazan" projesi sürüyor

Kocasinan Belediyesi tarafından 5 yıl önce başlatılan "Gönül Kazan" projesi ile 65 yaş üstü ve engelli olan, yemek yapabilecek durumu olmayan 229 kişinin evine günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırılıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve yüreklerine dokunduklarını belirtti.

Çolakbayrakdar, "İlçede engelli olup da yemek yapamayan ve yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri 229 kişiye haftanın 7 günü bir öğünlük sıcak yemeklerini ikram ediyoruz. Bütün amacımız şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacak hizmetler üretebilmek." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Suriye'de iftar sofrası kurdu

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Suriye'nin Tartus kentinde ihtiyaç sahibi aileler için iftar sofraları kurduklarını belirtti.

Ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, " Kayseri'nin hayırseverliği sadece şehrimizle sınırlı değil. Nerede bir ihtiyaç varsa, Kayseri'nin gönül eli oraya uzanır. Kardeşlerimizle aynı sofrada ve dualarda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Suriye'nin Tartus kentinde ihtiyaç sahibi aileler için iftar sofraları kurduklarını aktardı.

Kaynak: AA

Mustafa Palancıoğlu, Yerel Yönetim, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gön Han Restorasyonu Tamamlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
11:32
İsrail’den İran’ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar
İsrail'den İran'ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar
11:12
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
11:11
Saldırılar sabahı Tahran Petrol resmen yağmur olup yağdı
Saldırılar sabahı Tahran! Petrol resmen yağmur olup yağdı
10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
10:47
Trump’ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir Hedefte Harg Adası var
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 12:46:37. #7.13#
SON DAKİKA: Gön Han Restorasyonu Tamamlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.