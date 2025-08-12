Gönen\'de Süt Fabrikasında Yangın: 2 Ölü

Balıkesir'in Gönen ilçesinde süt fabrikasında 2 kişinin yaşamını yitirdiği yangın, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Önceki gün Hasanbey Mahallesi'ndeki süt fabrikasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, süt ürünleri fabrikasının sevkiyat bölümünde yer alan malzemelerin yanmaya başladığı ve bölgeden alevlerin yükseldiği anlar yer alıyor.

Fabrikanın içinde yer alan başka bir güvenlik kamerası görüntüsünde ise 2 çalışanın ayrıldığı kapalı alanın bir süre sonra yoğun dumanla kaplandığı görülüyor.

Olay

Hasanbey Mahallesi'nde 10 Ağustos'ta süt ürünleri fabrikasının sevkiyat bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, işçiler Özcan Yıldırım ve Ahmet İzmirli hayatını kaybetmişti.

Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında C.A, D.Y, E.K, F.T, O.T, M.A.Ş, M.B.E. ve U.Ç. gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.