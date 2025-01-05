Gönüllü Geri Dönüşler İçin Sınır Kapısı Kapasitesi Artırıldı

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GÖÇ İdaresi Başkanlığı, Suriye'deki gelişmeler dolayısıyla artan gönüllü geri dönüşler nedeniyle sınır kapılarındaki günlük işlem kapasitesinin 3 binden 19 bine çıkarıldığını duyurdu.

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan, Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönüş sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş işlemlerinin, Geçici Koruma Yönetmeliği'nin 'Gönüllü Geri Dönüş' başlıklı 42'nci maddesi uyarınca yürütüldüğü hatırlatılarak, "Suriye'de meydana gelen güncel gelişmelerin ardından artan gönüllü geri dönüşlerin medeniyet değerlerimize uygun bir şekilde gerçekleşmesi ve sürecin sorunsuz devam etmesi için Göç İdaresi Başkanlığı tarafından kapsamlı çalışmalar yürütülmüş, sürece ilişkin tüm tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, sınır kapılarındaki günlük işlem kapasitesi 3 binden 19 bine çıkarıldı. İşlemlerin daha hızlı ve etkin yapılması için mobil araçlar görevlendirildi, parmak izi cihazları, x-ray cihazları gibi sınır kapılarında ihtiyaç duyulacak teknik ekipman desteği sağlandı. Gönüllü geri dönüş başvuruları için Göç Randevu Sistemi üzerinden (randevu.goc.gov.tr) randevu uygulaması devreye alındı. Gönüllü geri dönüş amacıyla düzenlenen Yol İzin Belgelerinde süreç kolaylaştırıldı. YİMER (Yabancılar İletişim Merkezi) 157 Çağrı Merkezi, gönüllü geri dönüş taleplerinin artmasıyla birlikte bu kapsamdaki gerekli bilgilendirmeleri çağrı önceliklendirme yoluyla yapmaya başladı, gerekli koordinasyonun hızla sağlanabilmesi amacıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler gerçekleştirildi. Gönüllü geri dönüşler işlemleri, Hatay-Cilvegözü ve Yayladığı, Gaziantep- Karkamış, Kilis-Öncüpınar ile Şanlıurfa- Akçakale Kara Sınır Kapılarından yürütülmektedir" denildi.

'İZİNLİ ÇIKIŞ HAKKI VERİLECEK'

Öte yandan geri dönüş hazırlığı yapmak ve ülkesinin güncel durumunu yerinde görmek isteyen geçici koruma altındaki Suriyelilere, 1 Ocak 2025 ile 1 Temmuz 2025 tarihleri arasında sağlanacak şekilde izinli çıkış-giriş yapma imkanı getirildiği belirtildi. Giden kişilerin bu 6 aylık süreçte en fazla 3 defa Suriye'ye gidip gelebileceği kaydedildi. Bu sürede gidip gelenlerin kimliklerinin kendilerinden teslim alınmayacağı, izinli çıkış hakkının ise aile reisine verileceği, aile reisinin çıkış yapmaması durumunda ise aile adına, ergin aile üyelerinden birisine izin verileceği ifade edildi. Ayrıca izinli çıkışların, Kilis Çobanbey ile Hatay Zeytindalı Kara Hudut Kapılarından yapılacağı ve izinli çıkış hakkını kullanan Suriyelilerin, sadece çıkış yaptıkları kapıdan Türkiye'ye tekrar giriş yapabileceği vurgulandı.

Açıklamada, gönüllü geri dönüş amacıyla izinli çıkış-giriş işlemlerinde takip edilmesi gereken işlemler ise şöyle sıralandı:

"Göç Randevu Sistemi üzerinden (randevu.goc.gov.tr) 'İzinli Çıkış-Giriş' amaçlı randevu alınması. Kısa mesaj (SMS) olarak iletilecek randevu bilgilerinde yer alan tarih ve saatte İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gidilerek gerekli kontrollerin yaptırılması. (Parmak izi doğrulama, UYAP kaydı sorgulama vb.) Kişinin çıkış yapmak istediği sınır kapısının bulunduğu şehre seyahat edebilmesi amacıyla 15 gün süreli Yol İzin Belgesi'nin düzenlenmesi. Sınır kapısında yabancının parmak izi doğrulamasının yapılması ve çıkışına engel bir durumu olup olmadığına ilişkin son kontrollerin sağlanması. 'Yabancılara Mahsus Seyahat Belgesi' düzenlenen Suriyelilerin, gümrük işlemlerinin ardından izinli çıkışının sağlanması."