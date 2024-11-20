Gönüllü Kuaförler Yaşlılara Ücretsiz Bakım Yaptı - Son Dakika
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Gönüllü Kuaförler Yaşlılara Ücretsiz Bakım Yaptı

Karabük'te gönüllü berber ve kuaförler, huzurevi sakinlerine ücretsiz tıraş ve bakım hizmeti sundu.

20.11.2024 17:52
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Gönüllü kuaför ve berberlerden yaşlılara ücretsiz tıraş ve bakım

KARABÜK - Karabük'te gönüllü berber ve kuaförler huzurevini ziyaret ederek yaşlıları ücretsiz tıraş ve saç bakımlarını yaptı.

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık ile gönüllü berber ve kuaförler sosyal proje çerçevesinde Yücel Huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti.

Daha sonra berber ve kuaförler huzurevinde kalan yaşlıları ücretsiz tıraş ederek saç bakımlarını yaptı.

Başkan Işık, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllü arkadaşları ile bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Daha öncesinde Sevgi Evlerinde kalan çocukları ziyaret ederek okul öncesi tıraşlarını yaptıklarını ifade eden Işık, " Sosyal proje adı altında burada yaşlılarımıza ziyaret gerçekleştirip bakımlarını yaptık. Allah nasip ederse bu projelerimiz sürekli devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gönüllü Kuaförler Yaşlılara Ücretsiz Bakım Yaptı - Son Dakika

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