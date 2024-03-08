Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı "doodle" ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Doodle tıklandığında kullanıcılar, Dünya Kadınlar Gününe ilişkin güncel bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.
Yılbaşına özel hazırlanan doodle görselinde kadınların yer aldığı simgeler bulunuyor.
Doodle uygulamasında, ülkeler için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, konuya özel logolarla vurgu yapılıyor.
İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logoya tıklayarak o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.
Son Dakika › Güncel › Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü özel doodle ile kutladı - Son Dakika
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.Ö. idaresindeki bir kamyon yol kenarındaki bir evin bahçesine devrildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkışan sürücü kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kazanın ardından yol kamyonun kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
Ünlü popçu Hakan Peker, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılacağı konserine tüm herkesi davet etti. 9 Mart'ta Safranbolu'da gerçekleşecek olan konserde Peker, Akşener'in de sahne alacağını duyurdu.
Rivian bugün gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında en yeni elektrikli modelleri olan R2 ve R3 / R3X'i tanıttı. R3, kompakt crossover segmentine hitap eden elektrikli bir seçenek olarak sunuldu ve tek, çift veya üç motorlu konfigürasyon seçenekleriyle geniş bir müşteri yelpazesine hitap ediyor. Ayrıca, arazi deneyimi için R3X modeli de sunuldu. Rivian, yeni R3 modellerinin Tesla şarj standardını kullanacağını açıkladı ve fiyatlandırma hakkında henüz bilgi verilmedi.
Tevetoğlu, genç nesillere kelimeleri değiştirerek anlamını ve anlatım amacını bozmadığını söyleyerek; 'Kendimi savunmuyorum, çünkü kimseye sorumlu değilim, müzik de kimsenin malı değildir. Ayrıca siz kimsiniz pardon?.. Yaptım geldim İngiltere'de. Sizin ne faydanız var bu genç kuşağa ne yaptınız dinazorluktan ahkam kesmekten başka acaba?' diyerek tepkisini gösterdi.
Tesla'nın ABD'deki en büyük rakiplerinden biri olan Rivian, bugün en yeni elektrikli SUV modeli olan R2'yi tanıttı. R2, uygun fiyatı ve güçlü motoruyla dikkat çekiyor. Başlangıç fiyatı 45 bin dolar olan araç, 530 km menzil sunuyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyede tamamlayabiliyor. Rivian, R2 ile elektrikli araç pazarında rekabetçi bir konuma gelmeyi hedefliyor.
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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 28. hafta maçında deplasmanda Real Madrid'i 89-79'luk skorla mağlup etti. Fenerbahçe, maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyerek galibiyete ulaştı.
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