Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü özel doodle ile kutladı - Son Dakika
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Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü özel doodle ile kutladı

Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı doodle ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Doodle tıklandığında kullanıcılar, Dünya Kadınlar Gününe ilişkin güncel bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor. Yılbaşına özel hazırlanan doodle görselinde kadınların yer aldığı simgeler bulunuyor. Doodle uygulamasında, ülkeler için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, konuya özel logolarla vurgu yapılıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logoya tıklayarak o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

08.03.2024 01:49
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Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı "doodle" ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Doodle tıklandığında kullanıcılar, Dünya Kadınlar Gününe ilişkin güncel bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Yılbaşına özel hazırlanan doodle görselinde kadınların yer aldığı simgeler bulunuyor.

Doodle uygulamasında, ülkeler için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, konuya özel logolarla vurgu yapılıyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logoya tıklayarak o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

Kaynak: AA

Google, Dünya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü özel doodle ile kutladı - Son Dakika

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