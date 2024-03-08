Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü özel doodle ile kutladı

Rivian, Uygun Fiyatlı R3 Elektrikli Modelini Tanıttı

Rivian bugün gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında en yeni elektrikli modelleri olan R2 ve R3 / R3X'i tanıttı. R3, kompakt crossover segmentine hitap eden elektrikli bir seçenek olarak sunuldu ve tek, çift veya üç motorlu konfigürasyon seçenekleriyle geniş bir müşteri yelpazesine hitap ediyor. Ayrıca, arazi deneyimi için R3X modeli de sunuldu. Rivian, yeni R3 modellerinin Tesla şarj standardını kullanacağını açıkladı ve fiyatlandırma hakkında henüz bilgi verilmedi.