Google, Berlin'de Yapay Zeka Merkezi Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Google, Berlin'de Yapay Zeka Merkezi Açtı

05.03.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Google, Almanya'da dijital altyapıyı güçlendirmek için Berlin'de yeni bir yapay zeka merkezi kurdu.

ABD merkezli teknoloji şirketi Google, Almanya'daki dijital altyapısını güçlendirmek ve yapay zeka (YZ) ekosistemini desteklemek amacıyla Berlin'de kapsamlı bir "yapay zeka merkezi" açtı.

Berlin'in tarihi Mitte semtindeki "Müzeler Adası Forumu"nda faaliyete geçen merkez; Google DeepMind, Google Research ve Google Cloud ekiplerini tek çatı altında buluşturuyor.

Berlin'deki söz konusu merkez, şirketin Almanya'da 2029'a kadar hayata geçireceği 5,5 milyar avroluk dev yatırım programının en stratejik halkasını oluşturuyor.

Merkez bünyesinde kurulan "Yapay zeka deneme alanı" ise en son yapay zeka teknolojilerinin sergilenmesine olanak tanıyacak.

Akademik ortaklıklar

Merkezin açılışında konuşan Almanya Dijital İşler Bakanı Karsten Wildberger "Bugün Almanya'nın bir yapay zeka merkezi olması yolunda önemli bir gün. Google'ın bu kararı, ülkemizin yüksek teknoloji alanındaki cazibesini kanıtlıyor. Buradaki projelerden start-up'lar, KOBİ'ler ve sanayi doğrudan faydalanacak." dedi.

Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner (CDU) ise merkezin açılışını, Berlin'in gücüne ve geleceğine duyulan açık bir güvenoyu olarak nitelendirdi.

Google Orta Avrupa Başkanı Philipp Justus ise merkezin "işbirliği ve tartışma alanı" olarak kurgulandığını belirterek, bu adımın Almanya'nın küresel yapay zeka rekabetindeki konumunu güçlendireceğini vurguladı.

Yeni merkezin açılışıyla birlikte önemli akademik ortaklıklar da duyuruldu. Münih Teknik Üniversitesi (TUM) ve Helmholtz Münih ile işbirliği içinde, tıp ve tek hücre araştırmaları gibi alanlarda sorumlu yapay zeka uygulamaları geliştirilecek.

Google tarafından Alman Ekonomi Enstitüsü'ne (IW) yaptırılan analize göre, üretken yapay zekanın Almanya'da yaygın kullanımı, 2034 yılına kadar yıllık yaklaşık 440 milyar avroluk ek brüt katma değer yaratma potansiyeline sahip bulunuyor.

Önümüzdeki dört yıl içinde Google tarafından Almanya'ya yapılacak 5,5 milyar avroluk yatırım paketi, Berlin'deki merkezin yanı sıra Hessen eyaletinin Dietzenbach kentinde yeni bir veri merkezi inşasını da kapsıyor. Google, ayrıca Münih ve Frankfurt'taki tesislerini de genişletmeyi planlıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Almanya, Ekonomi, Google, Berlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Google, Berlin'de Yapay Zeka Merkezi Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD ve İsrail şaşkın: İran’ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı ABD ve İsrail şaşkın: İran'ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı
12 yaşında ama boyu 1.80 İbrahim Tatlıses’in kızının son hali görenleri şaşırttı 12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor

17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
15:52
ABD’yi çaresiz bırakan sistem: İran’a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 17:48:09. #.0.4#
SON DAKİKA: Google, Berlin'de Yapay Zeka Merkezi Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.