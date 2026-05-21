Google'dan Aramada Yapay Zeka Dönüşümü

21.05.2026 14:01
Google, arama motorunda yapay zekayı merkeze alarak büyük bir dönüşüm gerçekleştiriyor.

Google, yapay zekayı arama (search) özelliğinin merkezine alarak 25 yıllık "search" dünyasındaki en büyük dönüşümü yaptığını duyurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yapay zeka destekli arama motorlarının artmasıyla dijital dünyada şu ana kadarki en büyük dönüşümlerden biri yaşanıyor.

Başta Google AI Modu, ChatGPT ve Claude gibi yapay zeka destekli özet sonuçlar veren yapay zekalar, kişilerin web sitelerine direkt girmesine gerek duymadan aradığını bulmasını sağlıyor.

Halihazırda Google, sorgulamalara verdiği yapay zeka sonuçlar ile büyük bir değişikliğe yol açarken, şirket bu anlamda bir adım daha ileri giderek yapay zekayı tam merkeze yerleştirmeye hazırlanıyor.

"Google I/O 2026" etkinliğinde yeni özelliklerini tanıtan şirket, kullanıcı adına internette araştırma yapabilen yeni bir arama çubuğu ve belirli bir süre boyunca otonom olarak çalışabilen yeni bir Gemini modunu öne çıkardı. Yeni özellikle kullanıcılar, herhangi bir yapay zekaylayla konuşur gibi uzun ve doğal cümlelerle etkili aramalar yapabilecek.

Arama dünyasında son 25 yılın en büyük dönüşümü

Google, uzun süredir "arama" içerisindeki "AI Mode" deneyimini aşamalı olarak geliştiriyordu. Yapay zekanın merkeze alındığı yeni geliştirme sonrasında kullanıcılar, ilk sorgularından sonra konuşmaya devam ederek sonuçları daha detaylı hale getirebilecek.

Sistem, kullanıcıların ucuz uçak bileti takibi gibi zamana yayılan süreçleri kendileri adına izleyecek özel "yapay zeka ajanları" oluşturmasına olanak tanıyor.

Yeni özellik ayrıca konum, hava durumu ve Google hesap verilerini entegre ederek kullanıcıya özel anlık görsel yanıtlar ve mikro uygulamalar üretebiliyor.

Google Search Başkanı Liz Reid, yeni sistemin kullanıcı niyetini daha iyi anlayabildiğini ve otomatik tamamlama özelliklerinin ötesine geçen öneriler sunduğunu belirtti. Şirket ise bu değişikliklerin arama dünyasında son 25 yılın en büyük dönüşümü olduğunu vurguluyor.

İnternet sitelerinin trafiği düşüyor

İnternet siteleri yapay zeka alanında yaşanan son gelişmelerin ardından ciddi düşüş yaşıyor. SimilarWeb verilerine göre, ABD'de 2024-2025 döneminde seyahat ve turizm sitelerinin yıllık arama kaynaklı trafiği yüzde 20, haber ve medya trafiği yüzde 17, e-ticaret trafiği yüzde 9, finans ve yemek trafiği yüzde 7 ve yaşam-stil trafiği yüzde 5 geriledi.

Yeni teknolojiyle bilgi temelli internet siteleri de trafik kaybı yaşıyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen sitelerinden biri olan Wikipedia'nın günlük ziyaret sayısı ChatGPT'nin çıkış tarihlerine denk gelen Mart 2022'de 165 milyon iken bu rakam Mart 2025'te 128 milyona inerek yaklaşık yüzde 23 düşüş gösterdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
