Google Meet Mobilde Gerçek Zamanlı Sesli Çeviri Özelliğini Başlattı

Google Meet, mobil uygulamalarına gerçek zamanlı sesli çeviri özelliğini ekleyerek toplantılardaki dil engellerini tarihe karıştırıyor. Uzaktan çalışma ve küresel iş birliklerinin yaygınlaştığı günümüzde, bu özellik uluslararası iletişim kopukluklarını azaltacak. Google, ilk olarak web sürümünde sunulan bu devrim niteliğindeki özelliği artık Android ve iOS platformlarındaki mobil uygulamalarına getirdiğini duyurdu. Yapay zeka destekli çeviri aracı, neredeyse eşzamanlı çalışarak dünya çapındaki ekiplerin akıllı telefonları üzerinden daha doğal iletişim kurmasını sağlayacak.

Google Meet'in mobil sesli çeviri özelliği, başlangıçta İngilizce ile İspanyolca, Fransızca, Almanca, Portekizce ve İtalyanca arasında çift yönlü çeviri desteği sunuyor. Ancak her toplantıda yalnızca tek bir dil çifti aktif olarak kullanılabiliyor. Fiziksel toplantı odalarından katılan kullanıcılar, çevirileri dinleyebilecek ancak kendi konuşmaları çevrilmeyecek. BT yöneticileri, özelliği organizasyonel düzeyde kapatma veya kısıtlama yetkisine sahip olacak, son kullanıcılar ise uygulamalarını güncelleyerek deneyimleyebilecek.

Özelliğin dağıtımı kademeli olarak gerçekleşiyor; hızlı sürüm alanlarındaki kullanıcılar için 8 Nisan 2026'da başladı, planlı sürüm alanları ise 23 Nisan 2026'dan itibaren erişim sağlayacak. Business, Enterprise, Frontline Plus gibi kurumsal paketlerin yanı sıra tüketici paketlerine de sunulacak. Google, arayüz geliştirmeleri ve yapay zeka altyapısını güçlendirerek çevirileri daha pürüzsüz hale getirmeyi planlıyor.