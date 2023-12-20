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Google, Sedad Hakkı Eldem'in doğum gününü doodle ile kutladı - Son Dakika
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Google, Sedad Hakkı Eldem'in doğum gününü doodle ile kutladı

Google, bugün ana sayfasında mimar Sedad Hakkı Eldem'in doğum gününü özel bir doodle ile kutladı. Doodle'a tıklandığında kullanıcılar, Eldem ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Google, Sedad Hakkı Eldem\'in doğum gününü doodle ile kutladı
20.12.2023 - 00:51,
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Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı "doodle" ile mimar Sedad Hakkı Eldem'in doğum gününü kutladı.

Doodle tıklandığında kullanıcılar, Türk mimar Eldem ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Doodle görselinde, Eldem'in yanı sıra kalem ve bina yer alıyor.

Eldem, 20 Aralık 1908'de İstanbul'da doğmuş, 7 Eylül 1988'de yine aynı kentte vefat etmişti.

Doodle uygulamasında, ülkeler için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, konuya özel logolarla vurgu yapılıyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logoya tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Google, Sedad Hakkı Eldem'in doğum gününü doodle ile kutladı - Son Dakika


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