GOPSENFO Orkestrası Rami Kütüphanesi'nde Konser Veriyor

Sanat Akademisi GOPSENFO Klasik Müzik Orkestrası, yarın Rami Kütüphanesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, Salon 120'de gerçekleştirilecek konserde, 22 kişilik GOPSENFO Klasik Müzik Orkestrası sahne alacak. 13 keman, 3 flüt, 3 viyolonsel, 1 kontrbas, 1 trompet ve 1 piyanodan oluşan orkestra, klasik müzik repertuvarının seçkin eserlerini seslendirecek.

Konserde "Dark Eyes", "Waltz No. 2", "Gramophone Waltz", "Gypsy Dance", "Libertango", "Por Una Cabeza", "Oblivion", "Sarabande", "Macar Dansı No. 1", "Macar Dansı No. 5" ve "Can-Can" eserleri yorumlanacak.

Programın bis bölümünde ise Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" adlı eseri, klasik müzik düzenlemesiyle dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Konser, her yaştan sanatsevere açık gerçekleştirilecek.