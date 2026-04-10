Görele Belediye Başkanı Dede, CHP'den İhraç Edildi

10.04.2026 17:38  Güncelleme: 18:39
Taciz iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında alınan kararla partiden ihraç edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu, bugün bir süre önce taciz iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin dosyasını görüşmek üzere toplandı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun 16 Şubat 2026 tarih ve 2026/109 sayılı kararı ile Giresun İli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Tüzüğün 63/2, 64, 68/1-b maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi üzerine; Yüksek Disiplin Kurulumuzun 10 Nisan 2026 tarihli toplantısında Hasbi Dede'nin Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen 'partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Dede, ihraç kararından bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'ye daha fazla külfet olmamak adına" partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Kaynak: ANKA

