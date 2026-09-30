İstinaf, Hasbi Dede'ye verilen 1 yıl 6 aylık taciz cezasını onadı: Görele'de başkanlık seçimi yapılacak - Son Dakika
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İstinaf, Hasbi Dede'ye verilen 1 yıl 6 aylık taciz cezasını onadı: Görele'de başkanlık seçimi yapılacak

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İstinaf, Hasbi Dede\'ye verilen 1 yıl 6 aylık taciz cezasını onadı: Görele\'de başkanlık seçimi yapılacak
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Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi, görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye lise öğrencisi Tuana Elif Torun'a mesajları nedeniyle verilen 1 yıl 6 ay hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu. Karar kesinleşince belediye meclisi yeni başkanı belirlemek için yeniden oylama yapacak.

GİRESUN'da Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin, lise öğrencisi Tuana Elif Torun'a (16) karşı 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçundan aldığı 1 yıl 6 ay hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından onandı. Cezanın kesinleşmesiyle daha önce başkan vekili seçen Görele Belediye Meclisi'nde yapılacak seçimle belediye başkanı yeniden seçilecek.

ÖĞRENCİYE ATTIĞI MESAJLAR NEDENİYLE TUTUKLANMIŞTI

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 8 Şubat'ta iddiaya göre; lise öğrencisi Tuana Elif Torun'a sosyal medyadan gönderdiği mesajlar nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Cumhuriyet savcılığı tarafından Dede'nin ifadesi alındı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı sonrası 10 Şubat'ta yeniden ifade için adliyeye çağrılan Dede, 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dede, davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartı uygulanıp, tahliye edildi. Dede'nin yerine belediye meclisinde yapılan seçimle CHP'li meclis üyesi Aysel Uzun başkan vekili seçildi. Dede, partisi CHP'den Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edildi. Aysel Uzun daha sonra Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katıldı.

MAĞDUR TUANA İKİNCİ DURUŞMA ÖNCESİ KAZADA ÖLDÜ

Davanın mağduru Tuana Elif Torun'a, 28 Mart'ta Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde yolun kenarında yürürken Adem Hasbaş yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Tuana Elif Torun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli sürücü ise tutuklandı.

CEZA ONANDI, YENİDEN BAŞKAN SEÇİLECEK

Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi, Hasbi Dede hakkında 'çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine, cezayla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verdi.

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf), Hasbi Dede'ye Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası kararına yönelik temyiz incelemesini tamamladı. İncelemede, yerel mahkemece verilen hapis cezası usul ve yasaya uygun bulundu. Cezanın kesinleşmesiyle daha önce başkan vekili seçen Görele Belediye Meclisi'nin üyeleri yeniden sandık başına gidecek. Mecliste yapılacak seçimle belediye başkanı yeniden seçilecek.

Kaynak: DHA
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