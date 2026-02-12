Tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Geçici Tedbir Olarak Görevden Uzaklaştırıldı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanması nedeniyle geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Giresun ili Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçundan 2026/332 sayılı soruşturma kapsamında 10 Şubat 2026 tarihinde mahkemeye sevk edildiği ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2026/17 D. iş sayılı kararı ile 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçundan tutuklanması nedeniyle Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."