Görele Belediyesi, Okullara Spor Malzemeleri Hibe Etti

Denizli Çardak'ta 4 yıl önceki orman yangınında zarar gören alana 745 bin fidan dikildi

Denizli'nin Çardak ilçesinde, 4 yıl önce meydana gelen orman yangınında zarar gören alana 745 bin fidan dikildi. Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, yapılan incelemenin ardından gazetecilere açıklama yaparak, yangından zarar gören alanların tamamında ağaçlandırma çalışması yapıldığını belirtti. Arazinin sarp ve kayalık bölgelerinde insan gücüyle toprak işlenerek fidan yetiştirildiğini ifade eden Üçgül, alana karaçam, toros sediri, ardıç, kara servi, akasya, dişbudak, ıhlamur, ceviz, badem, hünnap, geyik elması ve dut gibi türlerin dikildiğini söyledi. Toplamda 745 bin fidanın dikildiği sahada hiçbir alanın kaderine terk edilmediği vurgulandı.