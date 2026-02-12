Görele'de Cinsel Taciz İddiasına Bakanlık Müdahalesi - Son Dakika
Görele'de Cinsel Taciz İddiasına Bakanlık Müdahalesi

12.02.2026 23:51
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun'daki cinsel taciz iddialarını titizlikle takip ediyor.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun'un Görele ilçesinde 16 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel taciz iddialarına ilişkin süreci titizlikle takip edildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Giresun Görele'de 16 yaşındaki bir çocuğun Belediye Başkanı tarafından cinsel tacize uğradığına dair basında yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, söz konusu olay adli makamlara intikal ettiği ilk andan itibaren süreci büyük bir titizlikle takip etmekteyiz. Bu çerçevede uzman ekiplerimizce mağdur çocuk ve ailesine yönelik uzun süreli psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek gerekli danışmanlık tedbirleri devreye alınmıştır. Bakanlık olarak sanığın en ağır cezayı alması için devam eden adli süreci yakından takip ederek, açılacak davaya müdahil olacağız. Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki 'sıfır tolerans' ilkemizle, yargı sürecini kararlılıkla takip edecek, mağdur çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yerel Haberler, Giresun, Görele, Güncel, Son Dakika

