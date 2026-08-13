Görele\'de Dere Faciası: Anne Cesedi Bulundu

Giresun'un Görele ilçesinde debisi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan 3 kişilik ailenin üyelerinden anne Zekiye Kırca'nın (57) cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Hamzalı köyünden geçen Zıva Deresi'nin dün taşması sonucu dere kenarında piknik yaparken kızları Burcu (31) ve Burçin (26) ile akıntıya kapılan Zekiye Kırca'yı arama çalışmaları sürdürüldü.

Ekipler, Zekiye Kırca'nın cansız bedenine kaybolduğu noktadan yaklaşık 5 kilometre uzakta ulaştı.

Kırca'nın cenazesi, inceleme için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Ekipler, Burcu ile kardeşi Burçin Kırca'nın cenazelerine dün ulaşmıştı.

Olay sırasında ailesinin yanında olan baba Mehmet Kırca, kendi imkanlarıyla sudan çıkmıştı.

İstanbul'da yaşayan Zekiye ve Mehmet Kırca çiftinin yazı köyde geçirdikleri, kızları Burcu ve Burçin Kırca'nın da uzun yıllar sonra onlara eşlik ettiği öğrenildi.