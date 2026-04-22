Görele\'de Kültür ve Sanat Koridoru Açıldı

22.04.2026 11:43
Nihat Gürel Fen Lisesi'nde Göreleli sanatçıların tanıtıldığı yeni bir kültür koridoru oluşturuldu.

Giresun'un Görele ilçesindeki Nihat Gürel Fen Lisesi'nde "Görele'nin sanat yüzleri, Giresun'dan yansımalar, Karadeniz'den yansımalar" adlı kültür ve sanat koridoru oluşturuldu.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mahir Horuz ve öğrenciler, Göreleli sanatçılar, yazar ile şairlerin biyografi ve fotoğraflarını okulun koridorlarına astı.

Horuz, gazetecilere, ilçenin yetiştirdiği önemli değerleri genç kuşaklara tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Görele'nin sanatın ve kültürün harmanlandığı bir ilçe olduğunu belirten Horoz, "Gençlerimizin, üzerinde yaşadıkları bu toprakların yetiştirdiği değerleri tanıması, onların başarı hikayelerinden ilham alması çok önemli. Bu köşe sayesinde sanatçılarımızın hatırasını yaşatırken, öğrencilerimize de bir aidiyet duygusu aşılamayı hedefledik." dedi.

Öğrencilerden Dilaver Şişmanoğlu ise böyle bir çalışmada yer almaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Kaynak: AA

