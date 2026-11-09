Görele'de öğrenciler, 10 Kasım için saat figüründe 09.05 koreografisi oluşturdu

Görele'de öğrenciler, 10 Kasım için saat figüründe 09.05 koreografisi oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun'un Görele ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Hasan Ali Yücel İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde yuvarlak bir saat figürü oluşturdu. Öğrenciler, saat figürünün içinde bedenleriyle 09.05'i gösterip alt bölümde sonsuzluk koreografisi sergiledi.
Giresun'un Görele ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla öğrenciler "09.05" koreografisi oluşturdu.
Hasan Ali Yücel İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde yuvarlak saat figürü oluşturdu.
Öğrenciler, oluşturdukları saatin içinde bedenleriyle "09.05"i gösterirken, alt kısmında ise "sonsuzluk" koreografisi sergiledi.
Kaynak: AA
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