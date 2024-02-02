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Görele'de şehitler için lokma tatlı dağıtıldı - Son Dakika
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Görele'de şehitler için lokma tatlı dağıtıldı

Görele\'de şehitler için lokma tatlı dağıtıldı

Görele'de düzenlenen etkinlikte, şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu ve diğer şehitler için lokma dağıtıldı. Zıva Vadisi Gençlik Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, vatandaşlara lokma ikram edildi. Dernek Başkanı Akın Yılmaz, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlık ve uzun ömür diledi.

02.02.2024 15:39
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Görele'de, şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu ve tüm şehitler için lokma dağıtıldı.

Zıva Vadisi Gençlik Derneğince Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen etkinlikte, vatandaşlara lokma ikram edildi.

Dernek Başkanı Akın Yılmaz, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlık ve uzun ömür diledi.

Kaynak: AA

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