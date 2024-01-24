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Görele'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Görele'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Giresun'un Görele ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu, eroin, esrar, tabanca fişekleri ve hassas terazi ele geçirildi. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Görele\'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
24.01.2024 - 10:55,
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Giresun'un Görele ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kaçakçılarına yönelik sürdürülen çalışmalarda S.A, R.Ö. ve E.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 30 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram eroin, 8 gram kubar esrar, 123 tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A. ve R.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.K. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Giresun, Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Görele'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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