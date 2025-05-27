Görele\'de Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Görele Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi düzenlendi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında, merkez binasında organize edilen sergide kursiyerlerin ürünleri beğeniye sunuldu.

Merkez Müdürü Mehmet Kır, kadınların ve dezavantajlı bireylerin sosyal ve iş hayatına katılımlarını artırmayı hedefleyen çok sayıda kurs açıldığını söyledi.

İlçedeki bir tekstil firması ile iş birliği protokolü yapacaklarını belirten Kır, onaylanması halinde dokuma konfeksiyon model makineciliği kursu açarak vatandaşlara iş imkanı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.