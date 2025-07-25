Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere\'nin ev hapsi kaldırıldı

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Kenan Baran:

Suçu var olmasa niye alsınlar seni beni niye almıyor suçluyu alıyor bir sürü dosya var hepsi çıkıyor tek tek baklava kutusundan imamoğlunun en sonki rüşvet 20 milyar TL bunlar daha başlangıç reziler !