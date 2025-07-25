Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı - Son Dakika
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Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı

Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere\'nin ev hapsi kaldırıldı
25.07.2025 17:18
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Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere'nin 'konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Öte yandan, Tutdere için verilen 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri ise devam edecek.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol kararı verilen ve Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

'EV HAPSİ' KARARI KALDIRILDI

Tutdere hakkında verilen 'konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırılırken, 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbiri ise devam edecek.

NE OLMUŞTU?

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alınmıştı. 8 Temmuz'da çıkarıldığı hakimlik tarafından Tutdere hakkında 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmişti. Tutdere, söz konusu kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.

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Son Dakika Güncel Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • barisduman33:
    bişey bulamadınız mı 18 3 Yanıtla
    Kenan Baran:
    Suçu var olmasa niye alsınlar seni beni niye almıyor suçluyu alıyor bir sürü dosya var hepsi çıkıyor tek tek baklava kutusundan imamoğlunun en sonki rüşvet 20 milyar TL bunlar daha başlangıç reziler ! 0 2
  • Taylan Özgür:
    eskiden suçu olan yakalanırdı şimdi suçsuzu alıp suç arıyorlar hadi bitane yokmu hakkaniyeti olan akpli yorum yapsın suçluydu neden saldınız suçsuzdu neden aldınız ? 14 5 Yanıtla
  • barisduman33:
    neden yargılandı bilen var mı 8 4 Yanıtla
    Kenan Baran:
    Rüşvet yolsuzluk aynı Ekrem gibi çete bunlar Türkiye'yi çökertme peşinde olan bir çete reziler ! Ama başaramayacaklar İngiliz maşasi CHP ?? 0 1
  • Deniz Kisa:
    Sucu neymis bilen varmi varsa bizde bilelim 8 3 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Belediyeyi yönetmeye devam edebilecek mi ? 6 2 Yanıtla
    Kenan Baran:
    Hayır ! 0 0
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SON DAKİKA: Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı - Son Dakika
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