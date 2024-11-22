Görevden Uzaklaştırılan Tunceli Belediye Başkanı Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Görevden Uzaklaştırılan Tunceli Belediye Başkanı Açıklama Yaptı

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Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, görevden alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, tebligatı imzalamadığını belirterek, bu yetkinin kendisine Tunceli halkı tarafından verildiğini söyledi. Konak, İçişleri Bakanlığı'nın hukuksuzluk yaptığını ve irade gaspı yaşandığını vurguladı.

22.11.2024 21:18  Güncelleme: 21:26
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(ANKARA) - Görevden uzaklaştırılan Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, kendisine getirilen tebligatı imzalamadığını belirterek, görev ve sorumluluğu Tunceli halkının verdiğini belirtti. Konak, "Bu yetkiyi hiçbir tebligat elimizden alamaz" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca, haklarındaki terör soruşturması nedeniyle hapis cezası verilen DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, görevden alınarak, yerlerine kayyum atandı. Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak belediyenin önüne gelerek açıklama yaptı. Konak'ın açıklaması şu şekilde:

"Kendi kameralarına kayıt yaparak okudular. Ben o tebligatı imzalmadım. Bu görevi bu sorumluluğu bu öncülüğü bu sözcülüğü Dersim halkı vermiştir. Bu yetkiyi hiçbir tebligat elimizden alamaz. Yani resmen kendileri de yolu araçlarla trafiğe kapatarak hemyol işgali yaptılar, en büyük hukuksuzluğu yaptılar, en büyük yasasızlığı yaptılar. Yaşanmamış bir durum. Ben burdayım. Bir gurup sivil polis onlarca arabayla yolları kesti benim tarafikte aracımı hareket ettirmeme izin vermediler. Ben aşağı indim ne oluyor yolu niye işgal etmişsiniz? Bakanlığın bir tebligatı var dediler. Belediyenin bütün kurumları işgal edilmiş. Faşizmin fotoğrafı budur. AKP MHP iktidarının fotoğrafı budur. İrade gaspı budur."

Görevden Uzaklaştırılan Tunceli Belediye Başkanı Açıklama Yaptı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Görevden Uzaklaştırılan Tunceli Belediye Başkanı Açıklama Yaptı - Son Dakika

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