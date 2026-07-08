Görevi Kötüye Kullanma Suçlaması

Yalova'da sınır dışı edilmesi gereken yabancı uyrukluya ikamet verdiği gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan memur hakkında 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Yalova 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, Yalova İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde müfettişlerin yaptığı inceleme sırasında tutuksuz sanık M.A'nın 3 Şubat 2023'te sınır dışı edilmesi gereken Rus uyruklu S.M'ye usulsüz ikamet verdiği belirtildi.

M.A'nın, Göç İdaresi Başkanlığının "e-ikametteki sistem hatalarını kanıtlar belge sunan yabancılar dışında ikamet izin başvurularının manuel alınmaması" genelgesine rağmen yabancı uyruklu S.M'ye belge olmadan "manuel" giriş yaptığı iddianamede yer aldı.

İddianamede, genelgeye aykırı giriş yapan, ancak sistem hatasını kanıtlayan bir belge de sunmayan memurun bu yolla yabancıya ikamet iznini usulsüz verdiği, bunun dışında memurun harçlar kanununda yer alan ve yabancının peşin ödemesi gereken meblağı da ödetmediği kaydedildi.

M.A'nın "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.