Görgün, KAAN'a 750, SİPER'e yaklaşık bin firmanın destek verdiğini Denizli'de aktardı - Son Dakika
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Görgün, KAAN'a 750, SİPER'e yaklaşık bin firmanın destek verdiğini Denizli'de aktardı

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Denizli'de konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, KAAN'a 750, SİPER'e yaklaşık bin firmanın destek verdiğini söyledi. Görgün, savunma sanayisi ekosistemine yeni tedarikçi katılımını ve Denizli firmalarının ana yüklenicilere alt yüklenici olmasını amaçladıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, KAAN'da 750, SİPER'de yaklaşık bin firmanın görev yaptığını belirterek, sistemler sistemi olan tüm savunma sanayisi ürünlerine ve platformlarına yeni tedarikçiler oluşturmanın önemine dikkati çekti.

Haluk Görgün, Denizli'de katıldığı program kapsamında MMM Mutlu Medikal Mühendislik Ltd. Şti., Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri AŞ ve Aysan Raf Sistemleri AŞ tesislerini ziyaret ederek firmaların üretim kabiliyetleri ve savunma sanayisine sağlayabilecekleri katkılar hakkında bilgi aldı.

Görgün, temasların ardından yaptığı açıklamada, ziyaretin Savunma Sanayii Başkanlığının sanayileşme ve savunma sanayinin Anadolu'ya yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'de savunma sanayinin gelişimi, ihtiyaç duyulan alanlar ve Denizli'deki üretim kapasitesinin sektöre sağlayabileceği katkıların ele alındığını belirten Görgün, toplantıların ardından firmalar arası görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Görgün, "ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ gibi büyük firmalarımızın tedarik zincirlerini yöneten arkadaşlarımızla birlikte geldik. Gerçekleştirdiğimiz toplantıların sonrasında B2B görüşmeleriyle günümüzü tamamlıyoruz. Savunma sanayisi ekosistemini güçlendirmek adına bu faaliyetleri gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Savunma sanayisi ürünlerinin giderek daha karmaşık yapılara dönüştüğüne işaret eden Görgün, şöyle devam etti:

"Savunma sanayisindeki ürünler artık çok komplike, sistemler sistemi. Sadece bir platformun ismini ya da o platformu üreten firmayı biliyoruz belki ama o platformun ve onu üreten firmanın dışında, tedarik zinciri yapılanmasına hizmet eden, destek olan onlarca, yüzlerce firma olabiliyor. Örneğin bir SİPER projesinde yaklaşık bin firma ROKETSAN'la, ASELSAN'la birlikte çalışıyor. KAAN platformumuzda 750 civarında firmamız TUSAŞ'a destek oluyor. Her birinin kendi sorumlulukları var." ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla yeni tedarikçilerin savunma sanayisi ekosistemine dahil edilmesini hedeflediklerini vurgulayan Görgün, "Bu faaliyetlerle sistemler sistemi olan tüm ürünlerimizi ve platformlarımızı yaygınlaştırmak, millileştirmek, teknoloji kazanımlarıyla yeni tedarikçiler oluşturmak bizim için önemli. Bu hem hız açısından hem de rekabet oluşturabilmek açısından önemli." dedi.

Denizli'de ana yüklenicilere alt yüklenici olarak katkı sağlayabilecek çok sayıda firma bulunduğunu değerlendirdiklerini anlatan Görgün, "Burada da özellikle ana yüklenicilerimize ilk başta alt yüklenici olabilecek birçok firmanın olduğunu değerlendiriyoruz. Gün boyu arkadaşlarımız bunlara çalıştı. Sonuçları hep beraber göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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