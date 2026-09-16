Görgün ve Dalkıran, HÜRKUŞ-II ve MURAD radar takılı HÜRJET ile test uçuşu yaptı

Görgün ve Dalkıran, HÜRKUŞ-II ve MURAD radar takılı HÜRJET ile test uçuşu yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, HÜRKUŞ-II'nin kabul faaliyetleri öncesinde kol halinde test uçuşu gerçekleştirdi. İkili, HÜRKUŞ-II'nin ardından MURAD AESA Radarı ile donatılan HÜRJET ile de test uçuşu yaptı.
(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, HÜRKUŞ-II'nin kabul faaliyetleri öncesinde kol halinde test uçuşu gerçekleştirdi. Görgün ve Dalkıran, HÜRKUŞ-II'nin ardından MURAD AESA Radarı ile donatılan HÜRJET ile de test uçuşu yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRKUŞ-II'nin kabul faaliyetleri öncesinde kol halinde test uçuşu gerçekleştirerek uçağın kabiliyetlerini yerinde incelediği bildirildi.
Paylaşımda, "Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Orgeneral Rafet Dalkıran, HÜRKUŞ-II uçuşunun ardından MURAD AESA Radarı ile donatılan jet eğitim uçağımız HÜRJET ile de test uçuşu gerçekleştirdi" denildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?