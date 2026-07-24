Görkem Gedik Türkiye Şampiyonu Oldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcu Görkem Gedik, paletsiz ip destekli dalış (FIM) kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyonada tek nefesle 81 metre derinliğe 2 dakika 45 saniyede başarılı bir dalış gerçekleştiren Gedik, kategorisinde birinci oldu.

Şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulunan Gedik, uzun süredir bu organizasyona hazırlandığını ve elde ettiği başarıdan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Yarışma boyunca kendisine destek verenlere teşekkür eden Gedik, "Türkiye şampiyonu olduğum için çok mutluyum. 81 metreye gerçekleştirdiğim 2 dakika 45 saniyelik dalış boyunca bana gönderilen güzel enerjileri ve destek mesajlarını hissettim. Bu başarıda yanımda olan herkese gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Hedefinin Dünya Şampiyonası olduğunu belirten Gedik, hazırlıklarını bu doğrultuda sürdüreceğini ve milli takım formasıyla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini dile getirdi.