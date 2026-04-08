AK Parti'den Görkem Sevindik'e Destek: İsrail'in Tehditlerine Karşı Mücadele
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti'den Görkem Sevindik'e Destek: İsrail'in Tehditlerine Karşı Mücadele

08.04.2026 21:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in hedefi haline gelen sanatçı Görkem Sevindik'e destek mesajı yayımladı. Yenişehirlioğlu, sanatçıyı hedef göstermenin bir suçluluk psikolojisi yansıması olduğunu belirterek, bu tehditleri normalleştirmeyeceklerini ve İsrail'in nefret diline karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Sevindik'in yanında olduklarını ifade etti. CHP'den Burhanettin Bulut, Ben-Gvir'in tehditlerini İsrail'in mezalimini normalleştirme çabası olarak nitelendirdi. İYİ Parti'den Hüseyin Raşit Yılmaz ise Sevindik'in Türklüğe yakışan duyarlılığını takdir etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da Ben-Gvir'in tehditlerini acziyet göstergesi olarak değerlendirdi. Görkem Sevindik, İsrail'de Filistinli esirlere idamı öngören yasaya karşı çıktığı için tehditler almıştı. Kanal D'nin Eşref Rüya dizisinde oynayan Sevindik, İsrail'de tanınan bir oyuncu olarak dikkat çekti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 23:06:13. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.