AK Parti'den Görkem Sevindik'e Destek: İsrail'in Tehditlerine Karşı Mücadele

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in hedefi haline gelen sanatçı Görkem Sevindik'e destek mesajı yayımladı. Yenişehirlioğlu, sanatçıyı hedef göstermenin bir suçluluk psikolojisi yansıması olduğunu belirterek, bu tehditleri normalleştirmeyeceklerini ve İsrail'in nefret diline karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Sevindik'in yanında olduklarını ifade etti. CHP'den Burhanettin Bulut, Ben-Gvir'in tehditlerini İsrail'in mezalimini normalleştirme çabası olarak nitelendirdi. İYİ Parti'den Hüseyin Raşit Yılmaz ise Sevindik'in Türklüğe yakışan duyarlılığını takdir etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da Ben-Gvir'in tehditlerini acziyet göstergesi olarak değerlendirdi. Görkem Sevindik, İsrail'de Filistinli esirlere idamı öngören yasaya karşı çıktığı için tehditler almıştı. Kanal D'nin Eşref Rüya dizisinde oynayan Sevindik, İsrail'de tanınan bir oyuncu olarak dikkat çekti.