Görkem Sevindik'ten Zulme Tepki

Üye Girişi
Son Dakika Logo

08.04.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sevindik, İsrail'in idam yasasına karşı sosyal medyada duyduğu rahatsızlığı paylaştı, tepkiler yükseldi.

Kanal D'de yayınlanan "Eşref Rüya" dizisinde "Kadir Baba" karakterini canlandıran oyuncu Görkem Sevindik'in İsrail'in Filistinli esirlerin idam edilmesiyle ilgili yasasına yönelik sosyal medya paylaşımı, İsrail'de tepkilere neden oldu.

Sevindik'in paylaşımının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, oyuncuyu hedef alan açıklamalarda bulundu.

Dizi setindeyken CNN Türk'e açıklama yapan Sevindik, böyle bir zulme vicdan sahibi bir insan olarak karşı olduğunu aktardı.

Bir sanatçı ve baba olarak duygularını paylaştığını vurgulayan başarılı oyuncu, şunları aktardı:

"Sosyal medyada gezinirken bir videoya denk geldim. İdam kararı verilmiş bazı insanların otobüse bindirilmiş halini gördüm. Son kez çocuklarına bakışlarını, çocuklarına sarılışlarını gördüm. Vicdan sahibi bir insan olarak, bir baba olarak empati yaptım. Böyle bir zulme vicdan sahibi bir insan olarak karşıyım. Kendimce bir tepki göstermek istedim."

Vicdan ve ahlak sahibi her insanın savaş karşıtı olması gerektiğini vurgulayan Sevindik, "Dizimiz orada da çok izleniyor. Çok popüler bir dizi. Sevilen de bir karakter olduğumu düşünüyorum. Benim vicdan sahibi oluşum, bu tepkiyi koymam onları hayal kırıklığına uğrattı ama normal bir insanın yapması gereken bir tepkiyi verdim." dedi.

Oyuncu Sevindik, "Tepkimin arkasındayım. Her yerde zulme karşıyım. Dünyada vicdan sahibi olan her insanın savaş karşıtı olması gerektiğini düşünüyorum." görüşlerini paylaştı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş Körfez ülkelerini de etkisi altına alırken, İsrail bir yandan Lübnan'a saldırmaya, diğer taraftan da Filistinlilere yönelik hukuk tanımaz zulümlerine devam ediyor.

İsrail Meclisi Knesset, hukuk dışı şekilde esir edilen Filistinlilere idam cezası verilmesini kolaylaştıran bir yasayı kabul etti. Yasa ile Batı Şeria'daki cezaevlerinde kalan binlerce Filistinli af ve temyiz yolu kapalı olacak şekilde ölüm cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Gelişmelerin ardından Sevindik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu duruma tepki gösterdi.

Sevindik, paylaşımında, "Lütfen susmayalım. İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? İnsan olduğumuzu bugün gösteremeyeceksek ne zaman göstereceğiz?" ifadelerine yer verdi.

Oyuncu Sevindik, "12 bin Filistinli mahkumun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk…" serzenişinde bulundu.

Paylaşımın ardından İsrailli Bakan Ben-Gvir, yayımladığı videolu mesajda, Sevindik'i hedef alan açıklamalar yaptı.

Provokatif açıklamalarıyla dikkati çeken Ben-Gvir, videolu mesajla Sevindik'e yanıt vererek, "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

Görkem Sevindik, İnsan Hakları, Sosyal Medya, Eşref Rüya, Politika, Kanal D, Güncel, İsrail, Sanat, Medya, Baba, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 15:08:34. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.