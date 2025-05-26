Görme engelle genç kız üniversite hayaline adım adım ilerliyor - Son Dakika
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Görme engelle genç kız üniversite hayaline adım adım ilerliyor

26.05.2025 00:24
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Görme engelle genç kız üniversite hayaline adım adım ilerliyor Mersin'de okulunda birinci olan görme engelli genç kız, üniversite hayallerini gerçeğe dönüştürmek için hedefine bir adım daha yaklaştı Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki görme engelli Nazalin Selvi, belediyenin...

Görme engelle genç kız üniversite hayaline adım adım ilerliyor

Mersin'de okulunda birinci olan görme engelli genç kız, üniversite hayallerini gerçeğe dönüştürmek için hedefine bir adım daha yaklaştı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki görme engelli Nazalin Selvi, belediyenin desteğiyle katıldığı kurslar sonucu okulda birinci olurken, üniversite hayallerini gerçeğe dönüştürmek için hedefine bir adım daha yaklaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini yalnızca bir ilke değil, hayatın içinde yaşanan bir değere dönüştürmeye devam ediyor. Öğrencilerin, eğitim yolculuklarında hayallerine ulaşmasına yardımcı olan Büyükşehir Belediyesi, görme engelli öğrenci Nazalin Selvi'nin de üniversite hayaline ışık oldu. Özel kurslarda yeterli desteği bulamayan Nazalin, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Silifke Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nin kapısını çaldı ve aradığı desteği burada buldu. Üniversitede psikoloji bölümünde okumak ve insanların kalbine dokunmak isteyen Nazalin Selvi, görme engeline uygun yöntemlerle öğretmenleri eşliğinde her gün ders çalışarak, hedefine bir adım daha yaklaşıyor.

Sesli anlatım ve Braille alfabesi ile ders işleyen öğretmenler, onun akademik başarısının yanında moral ve motivasyonunu da destekliyor. Her gün okuldan sonra kursa gelerek öğretmenleriyle birebir çalışan Nazalin, sevgi ve özveriyle harmanlanmış bir öğrenme süreci yaşıyor.

"Nazalin'in hayalinin gerçekleşmesi için gereken desteği sonuna kadar veriyoruz"

Silifke Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Sorumlusu Avni Yalçın, Nazalin'in özel kurs merkezlerinde aradığı desteği bulamadığını, bunun üzerine kendilerine başvurduğunu dile getirdi. Nazalin'ın sınav yolculuğunda kurs merkezinde her dersin öğrenimini gördüğünü ifade eden Yalçın, "Nazalin okuldan sonra kurs merkezine geliyor ve öğretmenleriyle birebir ders çalışıyor. Çalışkan ve başarılı bir öğrenci. Üniversite sınavında psikoloji bölümünü istiyor. İnsanların psikolojisine dokunmak onun hayali. Bu yolda ona gereken desteği sonuna kadar veriyoruz. Ondan güzel sonuçlar bekliyoruz" dedi.

"Nazalin, 'eğitimde fırsat eşitliği'nin güzel bir örneği"

Silifke Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde görev yapan Psikolojik Danışman Yunus Emre Buldu ise Nazalin'in üniversite hayaline giden yolda her gün aynı kararlılık ve azimle çalıştığını belirterek, "Nazalin, 'insanların kalplerine dokunmak istiyorum' diyerek buraya gelmişti ve psikoloji okumak istediğinden bahsetmişti. Bizler de kurum öğretmenlerimizle birlikte bu süreçte onun hem motivasyonunu yüksek tuttuk, hem de deneme analizlerini birlikte gerçekleştirdik. Zamanla şunu gördük ki, Nazalin bizler için bir enerji kaynağı haline geldi. Bizlere; bir insanın kalbini, içini nasıl görebileceğini gösterdi. Eğitimde fırsat eşitliği sağlandığında, birçok öğrenciye ulaşabileceğimizi de bize tekrar hatırlattı" ifadelerini kullandı.

"Kurs Merkezinde hocalarım benimle her zaman ilgileniyorlar"

Üniversite'de psikoloji bölümünü okumak isteyen ve Silifke Kurs Merkezi'nde YKS'ye hazırlanan 17 yaşındaki Nazalin Selvi, insanları dinlemeyi ve yardımcı olmayı çok sevdiği için bu bölümü okumak istediğini belirtti. Çevresindekilerin tavsiyesi üzerine kurs merkezine başvuru yaptığını dile getiren Selvi, kurs merkezine başlamadan önce özelde birkaç yerle görüştüğünü ve olumsuz sonuçlandığını anlatarak, "Burası ile ilk görüşmeye başladığımda bile öğretmenlerin o anki yaklaşımları, bana 'buraya başlamalıyım' dedirtti. Öğretmenlerimle çok iyi bir uyum sağladım. Soruların nasıl okunması gerektiğinden soru çözümlerine, kaynak kitap desteğine kadar çok yardımcı oldular. Yorucu bir süreçten geçiyoruz ve hocalarım her zaman benimle ilgilendiler. Okuldan bir gün önce buraya gelmişsem ve öğretmenlerimle görüşme yapmışsam, ertesi gün okula moralim daha yüksek bir şekilde gidiyorum" sözlerine yer verdi.

Tercih edeceği alana yönelik her dersten kurs merkezinde eğitim aldığını söyleyen Selvi, "Anlamadığım her konuda hocalarım bana yardımcı oluyor ve çözemediğim sorularda nasıl bir çözüm yolu geliştirebileceğimi anlatıyorlar. İnsanın en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesi de kendisine destek veren bir çevresinin olması. Benim çevremdeki insanların neredeyse yarısını, bu kurs merkezindeki insanlar oluşturuyor. Onlarla tanıştığım ve buraya geldiğim için çok mutluyum. Buraya, sınav sonrası tercih yapmaya da geleceğim" diye konuştu.

"Kızımı buraya gözüm arkada kalmadan bırakıyorum"

Okuldaki öğretmenlerinin yönlendirmesi sonucu Büyükşehir Belediyesinin Kurs Merkezine başvurduklarını ve kızının kursta aldığı eğitimden çok memnun olduğunu söyleyen anne Emine Selvi, "Kızım buradan destek olmamış olsaydı, evde özel ders aldıracaktık. Burası bize iyi geldi. Kızım burayla ilgili olumlu düşündüğü ve öğretmenlerimizden de destek gördüğümüz için burayı tercih ettik. Kızımı kurs merkezine güvenle bırakabiliyorum ve gözüm arkada kalmıyor. Burası sayesinde üzerimizdeki maddi yük de hafifledi. Bu kurs merkezinin açılması aileler için çok iyi oldu" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Silifke, Güncel, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görme engelle genç kız üniversite hayaline adım adım ilerliyor - Son Dakika

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