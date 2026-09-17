Görme engelli Abdullah, Erdoğan hayranlığını bestesiyle anlattı - Son Dakika
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Görme engelli Abdullah, Erdoğan hayranlığını bestesiyle anlattı

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Görme engelli Abdullah, Erdoğan hayranlığını bestesiyle anlattı
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VAN'ın Erciş ilçesinde doğuştan görme engelli Abdullah Akçay (38), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu hayranlığı anlatmak için beste yaptı.

VAN'ın Erciş ilçesinde doğuştan görme engelli Abdullah Akçay (38), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu hayranlığı anlatmak için beste yaptı. Kendi bağlamasıyla bestesini seslendiren Akçay, odasının duvarlarına da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını astırdı.

Erciş ilçesinin Camikebir Mahallesi'nde yaşayan doğuştan görme engelli Abdullah Akçay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu hayranlığı yaptığı besteyle dile getirdi. Çocukluğundan beri bağlama çalan Akçay, Erdoğan için yaptığı, "Dünya liderimiz sensin, gözüm görmez gönlümdesin, alem bunu böyle bilsin, sensiz olamam Erdoğan" sözlerinin yer aldığı besteyi kendi bağlamasıyla çalıp söyledi. Akçay ayrıca odasının duvarlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını astırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görmeden hayranlık duyduğunu ve tek isteğinin de kendisiyle tanışmak olduğunu belirten Akçay, "Doğuştan görme engelliyim. Gözlerim görmediği halde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlık duyuyorum, onu çok seviyorum. Odamın duvarlarına onun resimlerini astırdım. Gözlerim görmese de onun varlığını bu şekilde hissediyorum. Çocukluğumdan beri bağlama çalıyorum. Kendisine yaptığım besteyi çalıp söylüyorum. Tek hayalim onunla tanışmak" dedi.

Abdullah Akçay'ın babası Yusuf Akçay (72) ise oğlunun küçüklüğünden beri bağlama çaldığını belirterek, "Oğlum Abdullah, küçüklükten beri bağlama çalıyor. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın hayranıdır. Amacı Cumhurbaşkanımız ile tanışmak. Onunla tanışmak için beste bile yaptı" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Recep Tayyip ErdoğanGüncelAkçayErcişMüzikYaşamSon Dakika

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