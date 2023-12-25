Görme engelli Aydın Eke\'ye polis yardımı

ERZURUM'da bastonu kırılınca yürümekte güçlük çeken görme engelli Aydın Eke (65), polis ekiplerince önce gideceği ayakkabı tamircisine ardından evine götürdü. Eke, Derdimi anlattığım polis memuru benim için araç istedi. Kısa sürede polis otosu gelip, bana yardımcı oldu dedi.

Palandöken'de oturan evli ve 1 çocuk babası Aydın Eke, onarım için verdiği ayakkabılarını almak için Yakutiye ilçesindeki tamirciye gitmek üzere evden çıktı. Gez Mahallesi'ne kadar yürüyerek giden görme engelli Eke'nin elindeki bastonu kırılıp, ikiye bölündü. Yürümekte güçlük çeken Eke, yardım etmek isteyen gençlerden kendisini bir polis memurunun yanına götürmesini istedi. Gençler, Eke'yi, Cumhuriyet Caddesi'nde görevli trafik polisine teslim etti. Eke'yi dinleyen polis, haber merkezine telsizle bilgi vererek Eke için ekip arabası istedi. Merkez, kısa sürede Eke için bölgeye bir ekip otosu gönderdi. Trafik polisine sarılıp, öperek ayrılan Eke, kendisi için gelen ekip otosu ile önce ayakkabı tamircisine ardından evine götürüldü.

'POLİS BİZİM İÇİN DE GÜVENLİ LİMAN'

2 yaşında ekmek tandırına düşerek engelli kaldığını belirten Aydın Eke, Baston, görme engelliler için hayatı kolaylaştırıyor. Bastonla cadde ve sokaklarda rahatlıkla yürüyebiliyoruz. Tamire bıraktığım ayakkabılarımı almak için evden çıktım. Fakat bastonum yürürken kırılıp, ikiye bölündü. Baston olmayınca yürümekte zorlandım. Yardım etmek isteyen gençlerden beni bir polis memurunun yanına götürmelerini istedim. Daha önce de aynı durum arkadaşlarımızın başına gelmiş ve polisin yardım ettiğini duymuştum. Polis herkes gibi bizim için de güvenli bir liman. Derdimi anlattığım polis memuru benim için araç istedi. Kısa sürede polis otosu gelip, bana yardımcı oldu. Allah devletimize ve polisimize zeval vermesin dedi.