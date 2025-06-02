Görme Engelli Çocuk Müze Ziyaretiyle Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Görme Engelli Çocuk Müze Ziyaretiyle Hayalini Gerçekleştirdi

Görme Engelli Çocuk Müze Ziyaretiyle Hayalini Gerçekleştirdi
02.06.2025 12:31
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Diyarbakır'da görme engelli Recep Tayyip, öğretmeni sayesinde müze ziyaretinin mutluluğunu yaşadı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan yüzde 95 görme engelli Recep Tayyip Gülçer, öğretmeninin girişimiyle müze ziyareti hayalini gerçekleştirdi.

15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimini gerçekleştirdiği gün dünyaya gelen ve ailesinin duydukları sevgiden dolayı Cumhurbaşkanı'nın ismini verdiği yüzde 95 görme engelli 9 yaşındaki Recep Tayyip, kırsal Yarımkaş Mahallesi'ndeki Yarımkaş İlkokulunda 2. sınıfta öğrenim görüyor.

Okulda özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan Birgül Kaya, okulun tek özel eğitim öğrencisi Gülçer'e birebir ders veriyor.

Derslerde öğrencisinin gelişimini desteklemek amacıyla masallar ve hikayeler okuyan Kaya, bir masalda geçen "müze" kelimesinin Gülçer'in dikkatini çektiğini fark etti.

Müzeyi merak ettiğini belirten Gülçer'in "Müze nasıl bir yer, ben de görmek istiyorum." diyerek duygularını paylaşması üzerine öğretmeni Kaya, öğrencisinin bu merakını gidermek, hayalini gerçekleştirmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Diyarbakır Müzesi Müdürlüğü ile iletişime geçti.

Recep Tayyip Gülçer, ailesi ve öğretmeni ile merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de yer alan Diyarbakır Müzesi'ni ziyaret etti.

Diyarbakır Müzesi Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, arkeologlar ve müze görevlileri tarafından karşılanan Gülçer, ilk kez bir müzeyi ziyaret etmenin heyecanını yaşadı.

Müzeyi gezen, tarihi eserlere dokunan Gülçer'e Diyarbakır Müzesi Müdür Vekili Gizligöl de müzedeki eserler hakkında bilgi verdi.

Gülçer, müzenin ziyaretçilerine yönelik uygulaması olan, bir yüzünde Roma, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine diğer yüzünde Diyarbakır Müzesine ait figür bulunan kalıpları kullanarak çekiçle kurşundan kendisine özel hatıra para da bastı.

Müze yetkilileri, ziyaretin anısına Recep Tayyip Gülçer'e ziyaretçi belgesi ve rozet de takdim etti.

"En büyük hayalim müzeyi gezmekti"

Recep Tayyip Gülçer, AA muhabirine, masal dinlerken duyduğu bir kelimenin kendisinde merak uyandırdığını söyledi.

Gülçer, "Öğretmenimle okulda hep hikaye kitapları okuyorduk. Hikayelerde, masallarda müze kelimesi geçiyordu. Müzeyi, Galata Kulesi gibi yerleri merak etmeye başladım. En büyük hayalim müzeyi gezmekti." dedi.

Müzeyi gezerken yaşadığı mutluluğu anlatan Gülçer, büyük heyecan yaşadığını dile getirdi.

Gülçer, şunları söyledi:

"Burada her şeye dokundum, çok güzeldi. Başka zamanlarda da burayı ziyaret etmek isterim çünkü burası harika. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Kilden heykel ve oyuncak yaptım. Burada birçok kişiyle tanışma fırsatım oldu. Sikke de bastım. Müze içerisinde çocuklar için ayrılan bölüme de gittim, orada da her şeye dokundum. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Diyarbakır Müzesi yetkililerine beni misafir ettikleri için teşekkür ederim. Müze ziyaretiyle hayalimi gerçekleştirdim. En büyük hayallerimden biri de Cumhurbaşkanı ile tanışmak. Ayrıca Anıtkabir'e ve Galata Kulesi'ne de gitmek ve tedavi olmak istiyorum."

"Recep bugün belki gözleriyle göremedi ama parmaklarıyla hissetti"

Öğretmeni Birgül Kaya da öğrencisi Recep Tayyip Gülçer'in hikaye ve masal dinlemeyi çok sevdiğini, bu nedenle sık sık ona kitap okuduğunu söyledi.

Okuduğu bir masalda geçen "müze" kelimesinin öğrencisinin ilgisini çektiğini fark ettiğini anlatan Kaya, "Recep bana müzeyi gezmek istediğini söylediğinde hemen harekete geçtim, müze yetkilileriyle görüştüm. Müze yetkilileri de bu konuda yardımcı oldular, hemen organize oldular." diye konuştu.

Öğrencisinin müzeyi ziyaret etmesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Kaya, Recep'in bu ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Kaya, "Recep ile o sınıfta bir dünya yarattık. Salıncağa binme korkusu vardı, onu da yendik. Bütün aşamaları hep beraber geçtik. Recep bugün belki gözleriyle göremedi ama parmaklarıyla hissetti, ruhuyla müzeyi gezdi. Recep'in çok daha farklı hayalleri var. Bu hayallere ulaşabilmesi için elimizden geleni yapacağız ve hepsini tek tek gerçekleştireceğiz." dedi.

"Recep Tayyip'in müzemizi ziyaret etmesi bizim için çok kıymetliydi"

Diyarbakır Müzesi Müdür Vekili Gizligöl de öğretmen Birgül Kaya'nın kendilerini ziyaret ettiğini, Recep Tayyip'in hayalinden bahsettiğini belirterek, bu durumdan etkilendiklerini söyledi.

Diyarbakır Müzesi'nin büyük bir kompleksten oluştuğunu ve çocuklara yönelik alanların da bulunduğunu ifade eden Gizligöl, şunları kaydetti:

"Recep Tayyip için çeşitli etkinlikler düzenledik. Para bastık, tablet yaptık. Yine tematik salonumuzda çocukların tarihi nesnelere dokunabileceği bazı argümanlar var. Çocuklara dokunarak, hissederek müzeyi tanıma fırsatı sunuyoruz. Recep Tayyip de bunları deneyimledi. Çanak ve çömleklere dokunarak onları hissetti. Eserlere dokunarak müzeyi deneyimlemesine vesile olduk. Müzeler, toplumun her kesimine ve her yaştan bireye hitap eder. Recep Tayyip'in müzemizi ziyaret etmesi bizim için çok kıymetliydi."

Kaynak: AA

Güncel, Kültür, Eğitim, Sanat, Yaşam, Çınar, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görme Engelli Çocuk Müze Ziyaretiyle Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika

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