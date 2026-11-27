MALATYA'da doğuştan yüzde 56 görme engelli Serdar Gedikli (36), hurda malzemeler kullanarak 35 bin TL'ye bahçe ve arazi işlerinde kullanabileceği mini araç üretti. Gedikli, ürettiği 6 beygir gücündeki aracın saatte 45 kilometre hıza ulaştığını belirtti.

AİLESİ GÖRME ENGELİ NEDENİYLE SANAYİYE GÖNDERMEMİŞ

Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde yaşayan doğuştan yüzde 56 görme engelli Serdar Gedikli, çocukluğundan itibaren hayalini kurduğu ancak görme engeli nedeniyle ailesinin sanayiye göndermediği mekanik işlere kendi imkanlarıyla adım attı. Küçüklüğünde çiftçilik yapan, ardından markette ve tekstil sektöründe çalışan Gedikli, bahçe işlerinde kullanabileceği bir araç üretmek için çalışmaya başladı.

10 GÜNDE HURDADAN ARACA

Önce proje aşamasını tamamlayan Gedikli daha sonra hurda malzemelerle aracını yapmaya başladı. 10 günde aracını tamamlayıp kullanmaya başlayan Gedikli, şanzıman yerine konvektör kullanırken, torna işlerini de kendi imkanlarıyla yaptı. Yakıt masrafını 3'te 1 oranında düşüren Gedikli, motor kısmında ise çapa motoru kullandı.

'DEVLET DESTEĞİ ALABİLİRSEM SERİ İMALAT DÜŞÜNÜYORUM'

Özellikle güneş ışığında siyah camlı gözlük olmadan görmekte zorlandığını ifade eden Gedikli, bahçe, dere kenarı ve sulama işlerine gidip gelirken yüksek yakıt maliyetlerinden kurtulmak için kendi aracını tasarlamaya karar verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu aracı üretmem 10 gün sürdü. Normalde traktörle bahçeye gidip geliyorduk ama mazot fiyatları da ortada. Kendi imkanlarımla yaptığım bu araç, yakıt masrafını traktörün üçte birine düşürüyor. Yapımında 40'a 60 ile 40'a 40 ölçülerinde 2,5 milimetre kalınlığında profiller kullandım. Arka dingilleri tornada kendim işledim. Ön salıncakları yine profilden kendim ürettim. Altta yürüyen aksamda 6 beygir gücünde benzinli çapa motoru var. Ayrıca hareket etmesi için şanzıman niyetine motosikletlerde kullanılan otomatik TAV30 tork konvektör sistemi kullandım. Bu araç tek depoyla yaklaşık 3 saat yol alabiliyor ve saatte 45 kilometre hıza ulaşabiliyor. Çevremdeki herkes 'gözden dolayı yapamaz, edemez' diye konuştu ama yapınca oluyor. Eğer devletten bir teşvik veya KOSGEB'den destek alabilirsem, seri imalat yapmayı düşünüyorum."