Görme Engelli Hafız Mukabele Geleneğini Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Görme Engelli Hafız Mukabele Geleneğini Sürdürüyor

Kahramanmaraş'ta görme engelli hafız Celal Gök, 10 yıldır Ramazan'da mukabele geleneğini devam ettiriyor.

06.03.2025 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görme engelli hafız, mukabele geleneğini sürdürüyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı nedeniyle görme engelli hafız, Abdülhamit Han Camisinde mukabele geleneğini 10 yıldır sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta yapımı 2011 yılında tamamlanan ve 10 bin kişilik kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük camileri arasında yer alan Abdülhamid Han Camii, Ramazan ayında manevi atmosferiyle dikkat çekiyor. Cami, açıldığı günden bu yana her yıl olduğu gibi bu Ramazan da mukabele geleneğine ev sahipliği yapıyor. Görme engelli hafız Celal Gök, cami de düzenlenen mukabele programında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştiriyor. Yıllardır süregelen bu gelenek, cami cemaatine manevi bir huzur yaşatırken, görme engelli hafızın azmi ve güçlü hafızası büyük takdir topluyor.Ramazan ayı boyunca mukabele geleneğinin devam edeceğini belirten cami görevlileri, tüm vatandaşları bu manevi atmosfere davet etti.

Cami ile ilgili bilgiler veren imam hatip Ali Sarıkaya, "Elhamdülillah Ramazan'ı dolu dolu yaşamaya gayret ediyoruz. Hocam heyecan ile her yıl gelir camimize mukabelemizi okur. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Görme engelli hafız Celal Gök ise "Herkesten Allah razı olsun bu mukabele bizler için büyük bir nimettir. İnşallah bizlere bir nur ve şefaatçi olur ve Allah bizleri bu vesile ile affeder inşallah. Mukabeleyi okumaktan zevk alırım. Allah ibadetlerimizi kabul eylesin" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Güncel, Kültür, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görme Engelli Hafız Mukabele Geleneğini Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:16:27. #7.11#
SON DAKİKA: Görme Engelli Hafız Mukabele Geleneğini Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.