Görme engelli kursiyer el emeği ürünleriyle beğeni topluyor - Son Dakika
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Görme engelli kursiyer el emeği ürünleriyle beğeni topluyor

Yunusemre Belediyesi Akgedik Hanımlar Lokali'nde el sanatları kursuna katılan görme engelli kursiyer Memnune Gül'ün el emeği ürünleri büyük ilgi görüyor. Gül, kursun kendisine çok şey kattığını belirtirken, kurs hocaları da onun başarısını takdir ediyor.

14.05.2024 11:50
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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi Akgedik Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu'nda el sanatları kursuna katılan 47 yaşındaki görme engelli kursiyer Memnune Gül'ün el emeği ürünleri beğeni topluyor.

Akgedik Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu'nda kursiyerler, Yunusemre İlçe Halk Eğitim Merkezi'nden öğretmenler eşliğinde birçok alanda eğitim alıyor. Lokalde eğitim alan 47 yaşındaki görme engelli kursiyer Memnune Gül de katıldığı el sanatları kursunda el emeği göz nuru takılar tasarlıyor, el işi yapıyor.

Kursun kendisine çok şey kattığını belirten Gül, şunları söyledi:

"28 yaşından sonra göz rahatsızlığımın ilerlemesi sonucu görme kaybı oldu. O günden beridir görme sorunu yaşıyorum. Akgedik Hanımlar Lokali'ne eylül başında başladım. Hocalarımız çok iyi anlayışlı. Çalışanlarımız bana karşı çok iyi davranıyor. Burada Kur'an-ı Kerim okuma kursu, takı tasarım, el sanatları kursuna katılıyorum. Kurs hocalarının bana davranışları iyi oldukları sürece ürettiğim eserleri daha iyi yapabileceğime inanıyorum."

El Sanatları Öğretmeni Nevin Akçor da azmin ve başarının engel tanımadığını belirterek, "Memnune çok başarılı. Ben ona yapamazsın dediğim şeyleri ilk anlattığım andan itibaren başardı. Bir çok ürünü kendisinin yaptıkları ürünler" diye konuştu.

Lokal Sorumlusu Ayşegül Uygur ise "Renkleri bile kendisine tarif ettiğimizde şaşırmadan ayırabiliyor. Çok güler yüzlü sevecen birisi. Sabahtan Kur'an-ı Kerim okuma kursuna geliyor. Öğleden sonrada el sanatları kursuna katılıyor. Diyaloğumuz çok iyi. Çok başarılı bir kursiyer" dedi.

Kaynak: ANKA

Yunusemre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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