Görme Engelli Öğretmen Adayı Gizem Varol'un Müzik Hedefi

Piyano çalarak besteler yapan görme engelli özel eğitim öğretmeni adayı Gizem Varol, mesleğini en güzel şekilde icra edip müziği terapiye dönüştürmeyi hedefliyor.

Prematüre doğduğu için görme kaybı yaşayan 25 yaşındaki Varol, küçük yaşlardan itibaren şarkılar söyleyip enstrüman çalarak müzikle iç içe büyüdü.

Farklı müzik aletleriyle ilgilense de aradığını ortaokulda tanıştığı piyanoda bulan Varol, internetten Braille nota araştırarak ve özel akademiden aldığı eğitimlerle besteler yapacak kadar kendini geliştirdi.

Eğitimini de hiç aksatmayan genç, Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünden bu yıl mezun olacak.

Hem öğretmenliği hem de müziği sürdürmek isteyen Varol, farklı gelişen bireylerin eğitiminde müziği terapi olarak kullanmayı ve piyano resitali vermeyi düşlüyor.

Varol, AA muhabirine, prematüre bir bebek olarak 6 aylık dünyaya geldiğini ve bu yüzden hiç göremediğini söyledi.

Anaokulundan bu yana eğitimini görme engelliler okullarında sürdürdüğünü dile getiren Varol, enstrüman çalamadığı dönemlerde şarkı söylemeyi çok sevdiğini, çocukluk hayalinin de şarkıcı olmak olduğunu belirtti.

Varol, küçüklüğünden beri piyanonun sesinin, yapısının, dokusunun kendisini çok mutlu ettiğini kaydederek, "Ortaokulda piyanomuz vardı. Piyanoya dokunduğum zaman rüyalarımda onu görüyordum. Üniversiteye başladıktan sonra Bayrampaşa'da bir akademide piyano eğitimi almaya başladım. Orada hocamla birlikte çalıştık, parçalar öğrenmeye başladım. Duyarak, kulaktan çaldığım parçalar var. Notayla çaldığım parçalar var. Aynı zamanda Braille notayı da internetteki farklı kaynaklardan öğrendim. Bu notalar sayesinde basılı bir şekilde okuyabiliyorum." diye konuştu.

Çabası ve çevresindekilerin desteğiyle gelişmeler sağladığını kaydeden Varol, şunları ifade etti:

"Gören insanlara zor gibi geliyor ama bir zorluğu yok. Çünkü ben en başından beri bu şekilde yaşıyorum. Dokunma ve duyma duyumu daha çok kullandığım için problem olmuyor. 'Mutlu Dünya Valsi' diye bir bestem var. O bestemde bütün insanlık, hayvanlar yani bütün dünya için mutluluk dilemiştim. Bestemi çok fazla kişi bilmiyor ama ben yine de böyle hissederek yapmıştım. Onun dışında 'Çığlık' isimli bir bestem vardı. Bunu da işkenceye uğrayan sokak hayvanlarına, katliamlarda hayatını kaybeden ya da zulme uğrayan çocuklara, bebeklere, insanlara çok üzüldüğüm için yapmıştım. 'Düş Perisi' bestemi de seviyorum. Onun dışında başka bestelerim de var. Bunları hissederek yapmaya çalışıyorum."

"Bir şeyi hayal ettikten hiçbir bahane onun önünde engel olarak duramıyor"

Gizem Varol, ortaokulda da farklı engelli gruplarıyla birlikte okuduğu için bunlarla da birlikte çalışabileceğini anlattı.

Erken çocukluk ve otizm alanında çalışabileceğini ancak görme grubunda daha başarılı olabileceğini düşündüğünü aktaran Varol, şunları kaydetti:

"Bu işin hakkını vermek istiyorum. Yani yapabildiğimin en iyisini yapmak istiyorum. Çünkü günün sonunda vicdanımın da rahat olmasını istiyorum. O yüzden de görme grubunu seçtim. Aslında büyük bir hayalim daha var. Ben özel eğitimi müzikle birleştirmek istiyorum. Özel gereksinimli, farklı gelişen bireylerin eğitiminde müziği terapi olarak kullanmak istiyorum. Bunun eğitimini almak istiyorum. Bununla ilgili hayallerim de var."

Engelli bireylere imkan verilmesi ve destek olunması gerektiğine dikkati çeken Varol, "Bir şeyi hayal ettikten hiçbir bahane onun önünde engel olarak duramıyor." dedi.

Varol, üniversitenin veya müzik akademisinin etkinliklerinde sahne deneyimi yaşadığını da aktararak, "Kişisel olarak özel olarak piyano resitali vermeyi de çok istiyorum. Öyle bir hayalim de var. Alkış sesi beni mutlu ediyor ama parça bitmeden alkışlanıyorsa o biraz sıkıntı olabiliyor. Parçanın tamamı duyulsun, ondan sonra alkışlansın istiyorum." diye konuştu.

"Gizem sınırlılıkları aşan bir öğrenci oldu"

Kızına her zaman destek olan ve adeta gölge gibi peşinden giden baba Cemil Varol, Gizem'in kendisi için gurur sembolü olduğunu söyledi.

Bir çocuğu daha olduğunu aktaran Varol, "Gizem bizi hayata bağlayan yaşama sevincimiz. Gizem istiyor, biz yapıyoruz. Eğer bir çocuk bir şey istiyorsa onun da karşılığını veriyorsa bizim de vazifemiz onun peşinden koşmak. Çocuğumuz istiyor, seviyor, yapıyor, koşuyor ona engel olmamalıyız. Önemli olan engellilere insanların engel olmaması. Biz engel olmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gerisi ona kalıyor." ifadelerini kullandı.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, öğretmenliğin çok kutsal olduğunu ve özverisiz yapılamayacağını kaydetti.

Bu mesleği seçenlerin fedakar, sabırlı, çalışkan, heyecanlı ve hoşgörülü olması gerektiğini anlatan Ömerustaoğlu, "Sevgili öğrencimiz Gizem bu mesleği en iyi yapacak öğretmen adaylarımızdan birisi. Gerçekten çok başarılı bir öğrencilik dönemi geçirdi. Bazı sınırlılıkları var gibi görünse de aslında Gizem sınırlılıkları aşan bir öğrenci oldu." dedi.

"Gizem çok yönlü biri"

Üniversitenin Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfü İlgar da Varol'u tanımaktan mutlu olduklarını söyledi.

İlgar, öğrencisinin çok başarılı bir öğretmen veya iyi bir akademisyen olacağını dile getirerek, "Çok özel biri, başarıyla eğitimini tamamladı. Ama onun yanında Gizem çok yönlü biri. Piyano alanında hem icrada hem de beste yönünden çok başarılı. Potansiyeli, kararlılığı, azmi ve hayallerinin peşinden gitmesi var. Dolayısıyla her şey var." diye konuştu.