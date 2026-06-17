Görme Engelli Öğretmen Ediz Mut Hayatını Kaybetti

ADANA'da 23 Ocak'ta meydana gelen kazada ağır yaralanan ve aylardır hastanede tedavi gören görme engelli öğretmen Ediz Mut (52), geçen hafta doğan oğlunu göremeden, 2 gün önce hayatını kaybetti. Mut'un cenazesi, Yüreğir ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, 23 Ocak'ta Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Yarıyıl tatili için görev yaptıkları Kocaeli'nin İzmit ilçesinden kente gelen görme engelli rehberlik öğretmeni Ediz Mut ile edebiyat öğretmeni Gülşen Mut (39), engelliler derneğine gitmek üzere kaldıkları evden ayrıldı. Caddede yürüyen çift, yolun karşısına geçmek isterken belediye otobüsünün çarpmasıyla yola savruldu. İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı çifti ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Gülşen Mut'un 4 aylık hamile olduğu belirlendi. Otobüs şoförü ise emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OĞLUNA 'UMUT' ADINI KOYDU

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Gülşen Mut, İstanbul'daki ailesinin yanına gitti. Geçen hafta doğum yapan Mut, doğan oğluna 'Umut' adını koydu. Yoğun bakım ünitesindeki tedavisi süren Ediz Mut ise 15 Haziran'da hayatını kaybetti. Mut'un cenazesi, defnedilmek için Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Gülşen Mut, doğum yapması nedeniyle eşinin cenazesine katılamadı. Ailesi, yakınları ve arkadaşlarının katıldığı cenaze töreninin ardından Ediz Mut, toprağa verildi.