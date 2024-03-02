Gülnar'da görme engelliler, 100 biberiye fidanını toprakla buluşturdu.
Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Dayıcık Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikim töreninde, üretmek için zihinlerin sağlam olmasının yeterli olduğunu belirtti.
Etkinliği düzenleyen Umut Kooperatifi Başkanı Soner Demir de aynı bölgeye daha önce lavanta ektiklerini ifade ederek, bugün de 100 biberiye fidanını toprakla buluşturduklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından biberiye fidanları ekildi.
Son Dakika › Güncel › Görme engelliler, Gülnar'da 100 biberiye fidanını toprakla buluşturdu - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'daki Erzin-Dörtyol arasındaki yol çalışmalarını inceleyerek açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, yolun nitelik olarak istenilen düzeyde olmadığını belirterek, sıcak asfaltla bir çalışma başlattıklarını ve kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi. Ayrıca, köprü meselesi ve hükümet konağı sözlerinin de olduğunu ifade eden Yerlikaya, depremzedeler için konut yapımlarının devam ettiğini ve valilik, kaymakamlık, emniyet binalarının da yapılacağını vurguladı.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul'da büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye başkanlıklarına aday olduklarını açıkladı. Aksakal, partisinin görevinin küresel emperyalist sistemin elemanlarıyla mücadele etmek olduğunu belirtti.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın oynayacakları Fenerbahçe Parolapara maçının hazırlıklarını tamamladı. Başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda son hazırlıklar yapıldı. Takım, kendi tesislerinde kampa girdi ve yarın saat 14.00'te Cizre Spor Salonu'nda Fenerbahçe Parolapara'yı konuk edecek.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkması gereken bir tarifeli uçak, sis nedeniyle rötar yapınca yolcular isyan etti. Uçak içinde uzun süre bekleyen yolcular, kabin görevlisiyle tartışarak tepki gösterdi. Bir kadın yolcu, şeker hastası ve çocuklar olduğunu belirterek uçağın yemek gelmeden nasıl kalkabileceğini sordu. Yolcular, kadın yolcuyu alkışlayarak destekledi ve hava yolunu protesto etti.
Bodrum FK Yardımcı Antrenörü Hakan Dolutaş, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, hakemin İsmet hocayı haksız yere kırmızı kartla cezalandırdığını ve Caner'in Kenan'a tokat attığını söyledi. Dolutaş, VAR'ın devreye girmediğini ve hakemin ciddi hatalar yaptığını belirtti.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Okmeydanı'nda partisinin seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Kavuncu, esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşlarla görüştü ve karanfil dağıttı. Açılışta konuşan Kavuncu, sevginin önemine vurgu yaparak, İstanbul'u daha iyi yöneteceğini belirtti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la Berlin'de yapılan görüşmeye ilişkin somut çözümlere ulaşılamadığını belirtti. Bayramov, Antalya Diplomasi Forumu'nda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı ve askeri işbirliklerinden bahsetti.
AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Cumhur İttifakı olarak kentte güzel hizmetler üreteceklerini söyledi. Doğan, Samsun'un potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, şehri ileriye taşımak için çalışacaklarını ve Samsun'u bölgenin parlayan yıldızı haline getireceklerini ifade etti.
Esenyurt'ta, caminin güçlendirilmesi çalışması sırasında kontrollü yıkımı yapılan minarenin bir parçası vinçten düşerek evin duvarını kırdı. Minare yandaki binanın bodrum katındaki dairenin duvarında hasar oluşturdu. Daire sakinleri tahliye edildi, sokak geçişlere kapatıldı. Kazada yaralanma olmadığı belirtildi.
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nden dönen minibüs, Saraycık köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan 14 kişi hastanelere kaldırıldı. Yol bir süre ulaşıma kapandı.
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda freni boşalan bir minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden günübirlik tatil için Kartalkaya'ya gelen bir grup vatandaşın dönüş yolculuğunda minibüsün frenleri boşaldı ve keskin bir virajda devrilerek ağaca çarptı. Yaralanan 14 kişi hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?