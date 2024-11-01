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Görme Engelliler İçin Kitap Sorunu

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Görme engelli öğrenciler, ders kitaplarına erişim sorunu yaşıyor; MEB acil çözüm bekliyor.

01.11.2024 10:35
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OGÜN AKKAYA

(ANKARA) - Eğitimde Görme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Elif Kain, görme engelli öğrenciler için hazırlanan ders kitaplarının hala öğrencilere teslim edilmediğinin altını çizerek Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Kain, "Öğrencilerin bu ders kitaplarıyla derslerini takip ettiği, sınavlara hazırlandığı ve ödevlerini yaptığı unutulmamalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu sorunun çözümü için hızlı ve etkili adımlar atmasını talep ediyoruz" dedi.

Eğitimde Görme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Elif Kain, görme engelli öğrencisi bulunan ebeveynlerin yaşadığı ders kitabına erişim sorununu Anka Haber Ajansı'na anlattı. Görme engelli öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılan kitapların yeni eğitim öğretim döneminin başında öğrencilere gönderilmediğini belirten Kain, kitapların gönderiminin nisan - mayıs ayını bulduğunu bunun da öğrencilerin eğitimlerini etkilediğini söyledi.

Kabartma/Braille kitapların bir an önce görme engelli öğrencilere sunulması çağrısında bulunan Kain, şöyle konuştu:

"Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı tüm ders kitaplarını öğrencilere ve öğretmenlere dönem başında gönderiyor. Ancak görme engelli öğrenciler ve öğretmenler bu durumdan hariç tutuluyor. Çünkü onların kabartma ders kitaplarının tamamlanması nisan ve mayıs aylarını buluyor. Bu maalesef uzun yıllardır karşılaşılan bir problem. Geç gönderimin yanı sıra gönderilen kitaplardaki basım hataları, bazı ders kitaplarının hiç basılmaması da bu sorunun ayrı bir boyutudur. Öğrencilerin bu ders kitaplarıyla derslerini takip ettiği, sınavlara hazırlandığı ve ödevlerini yaptığı unutulmamalıdır. Eğitimde Görme Engelliler Derneği olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu sorunun çözümü için hızlı ve etkili adımlar atmasını, görme engelli çocuğu bulunan velilerin de Milli Eğitim Bakanlığı'na MEBİM ve CİMER üzerinden ulaşarak kitapların eksiksiz ve hatasız gönderilmesi için talepte bulunmalarını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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