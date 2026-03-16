Görme Engelliler İçin Sanat Erişimi

16.03.2026 11:52
Cahit Şahin, kabartma tekniğiyle görme engellilerin sanat eserlerini dokunarak hissetmesini sağladı.

AKSARAY Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Araştırma Görevlisi Cahit Şahin, kabartma tekniğiyle görme engellilerin, dünyaca ünlü sanat eserlerini, dokunarak hissetmesini sağladı. Şahin, "Dünya çapında insanlık tarihine mal olmuş sanat eserlerini kullanmış olduğum teknik ve yöntemle dokusal formatla çevirdim. Artık görme engelli bireyler de kendi başlarına ve kendi becerileriyle dokunmaya başladılar" dedi.

Aksaray'da araştırma görevlisi Cahit Şahin, görme engelli bireylerin de sanat eserlerini hissedebilmesi için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında dünyaca ünlü sanat eserlerine kabartma tekniğini kullandı. Üniversite olarak engelli bireylerin hayatlarına dokunarak güzelleştirmeye çalıştıklarını belirten Şahin, şunları söyledi: 'Üniversitemizin tamamında tüm fakültelerimizdeki engelli öğrencilerimizin eğitim, fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamakla ve onlarını sorunlarını azaltmak için çalışıyoruz. Aileleri doğru bir şekilde kamu kurumları, tıp, eğitim gibi doğru ve etkili yerlere yönlendirme hizmetinde bulunuyoruz. Aksaray ile çevre illerden 5 yılda 500'den fazla aileleri konuk ettik. Hepsini doğru şekilde yönlendirdik. Ekip arkadaşlarımın hepsi bunu gönüllü bir şekilde yaparak hiçbir şekilde ücret almadık. Biz üniversite olarak kendi içimize kapanmak yerine dışarıya, şehri ve ülkemize kendimi açıp, elimizdeki bütün imkanları onlara sunacağız."

'GÖRME ENGELLİLER GÖRSELLERDEN TAMAM MUAF'

Görme engelli bireylerin görsel eserlerden muaf edildiğini ve bunun önüne geçmek istediğini ifade eden Şahin, "Amerika'da görme engeliler alanında yüksek lisans yaptım. Türkiye gelince Aksaray'da görev yapmaya başladım. Türk eğitim sistemini incelerken bir eksiklik fark ettim. Görme engelli bireyler, görsellerden tamamen muaf edilmeye başlanıyor. İşin içinde bir tablo ve şekil varsa, büyük oranda görme engelli ise muaftır. Bizde özel eğitim bölümündeki hocalarla uygun uyarlama ve uygun yöntemler tekniklerle görme engelli öğrenciler de görsel ifadelere erişilebilir, kapsamında bu şekilde beyin fırtınası yaparken, olaya sanat eserleriyle başladım. Dünya çapında insanlık tarihine mal olmuş sanat eserlerini kullanmış olduğum teknik ve yöntemle dokusal formatla çevirdim. Artık görme engelli bireylerde kendi başlarına ve kendi becerileriyle dokunmaya başladılar. Bu resimlerin de sergilerini oluşturdum. Sergiler evrensel tasarım ilkesinde hiç görmeyen, dokunsal bireyler, gören bireyler ile az gören bireylere hitap edecek şekilde yine kabartma yöntemiyle şeffaf kağıda resmin metnini yazdım. Herkes kendi en iyi bilgi alma kanalına göre, görsel, işitsel, dokunsal bilgiyi alabiliyor. Burada birey tamamen kendi tecrübesiyle olmaya başlıyor. 40 yaşındaki görme engelli öğretmenimiz, 'İlk defa ben bir resme dokundum' dedi. Çünkü o zamana kadar sürekli birilerin betimlemesiyle anlatılmış, bizzat benim tecrübemle, ben tecrübe ediyorum diye mutlu oldular ve daha fazlasını istemeye başladılar. Biz de seve seve elimizdeki eser sayısını artırmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Ankara'daki Gazi Üniversitesi'nde de bu eserlerin sergisini açtıklarını ifade eden Şahin, "Bu sergilerimizi ve sergideki eser sayımızı artırmayı ve daha fazla görme engelli bireye ulaşmak ve onların da görme engelli bireylerinde görsel ifadelere erişebileceklerini göstermek istiyoruz. Orta veya uzun vadede artık bunu ders kitaplarında, Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Malzeme Ofisi de dahil olup, öğrencilerimizin kabartma yazı ders kitaplarına da görsel ifadelerin eklenmesi ve çocukluk çağından itibaren görseller dokunarak büyümeleri ve o şekilde eğitim almalarını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

