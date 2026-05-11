Görme Engellilere Meddahlık Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Görme Engellilere Meddahlık Eğitimi

11.05.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nalan Tunga Pehlivan, Ankara'da görme engelli öğrencilere meddahlık eğitimi veriyor.

ANKARA'da Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nalan Tunga Pehlivan, görme engelli öğrencilere hikaye anlatıcılığı yapıp, meddahlık eğitimi veriyor.

Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerinden Nalan Tunga Pehlivan, 2021 yılında sözlü kültür, hikaye anlatıcılığı ve meddahlık alanında çalışma yürütmeye başladı. UNESCO tarafından 'Somut Olmayan Kültürel Miras' kapsamında değerlendirilen geleneksel meddahlık kültürünü yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan Pehlivan, çeşitli projeler yürüterek Türkiye genelinde 100'ün üzerinde okulda, öğrencilerle buluştu. Pehlivan, başlattığı 'Gönül Meddahları' projesi kapsamında ise Kani Karaca Görme Engelliler Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görme engelli öğrencilere meddahlık eğitimi veriyor.

'DEZAVANTAJLI BÖLGELERDE MASAL ANLATILARI YAPTIK'

Pehlivan, meddahlığın eril bir sanat ve tarih boyunca genel itibarıyla erkekler tarafından icra edildiğini söyledi. Pehlivan, şu an Türkiye'de bu sanatı icra eden nadir kişilerden biri olarak sahne aldığını söyleyerek, "Meddahlık geleneksel sahne sanatlarımızdan ve sözlü anlatımın en güzel şekilde aktarıldığı, yaşatıldığı bir alan. Edebiyat öğretmeni olduğunuz için sözlü kültürle iç içe yaşıyorsunuz. Şöyle bir baktığım zaman, bu alanın çok yetersiz olduğunu, çok sessiz sakin kaldığını, özellikle de bu alanda bir kadının çalışmadığını fark ettim. Bununla beraber meddahlık üzerine yoğunlaşmaya, bu alanda çalışmaları yapmaya gayret gösterdim. Özellikle dezavantajlı bölgelerde masal anlatıları yaptık. Bu çalışmalarda gördüm ki gerçekten bizim sözlü geleneğimizin anlatımının en iyi yapıldığı alan meddahlıktı" dedi.

'GÖRMEDİKLERİ DÜNYAYI ONLARA GÖSTERDİK'

Pehlivan, kendi başlattığı 'Gönül Meddahları' projesi kapsamında görme engelli öğrencilere meddahlık dersi verdiğini belirterek, "Görme engelli öğrencilerimizin sahnede kendi yeteneklerini fark etmeleri, kendi kültürümüze sahip çıkmaları ve tanımaları açısından bu işin çok önemli olduğu kanaatindeyim. Bunu da yaptığım çalışmalarda çok iyi bir şekilde gördük. Öğrencilerimizin kendi içindeki o potansiyeli fark etmeleri, bunu dışarı çıkarmaları, sosyalleşmeleri ve kendilerini değerli hissetmeleri açısından çok kıymetli bir proje oldu. Bunda da çok isabetli olduğumuzu yaptığımız çalışmalarda çıkan ürünlerde de gördük. Bizim göremediğimiz dünyayı onlar bize gösterdiler. Onların göremediği dünyayı da biz onlara gösterdik. Geleneğin inşası için geleneğin ihyası şarttır. Biz de çocuklarımızı kendi geleneğimizden mahrum etmemek ve başka kültürlere mahkum etmemek için evvela kendi kültürümüzü yaşayıp anlatıp aktarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaptığı projelerden dolayı çevresinden olumlu tepkiler aldığını da kaydeden Pehlivan, "Bu alanda çalışan kadın az olması dolayısıyla benim yapmış olduğum çalışmanın çok kıymetli olduğunu daima gittiğim her ortamda bunu bana ifade ediyorlar. Hem farklı bir ses hem farklı bir renk hem de bir kadının dokunuşuyla meddahlığın aslında çok daha farklı alanlara farklı kişiler tarafından yapılabilir olduğunu görmeleri açısından çok kıymetli" dedi.

Kaynak: DHA

Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görme Engellilere Meddahlık Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Kız çocuklarının erkek arkadaş kavgasında kan aktı Kız çocuklarının erkek arkadaş kavgasında kan aktı
Real Madrid’de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı Real Madrid'de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı
Abdullah Kavukcu Osimhen’in bonservisi için rakam verdi: O paraya bile satmam Abdullah Kavukcu Osimhen'in bonservisi için rakam verdi: O paraya bile satmam
Şampiyon Shakhtar Donetsk Arda Turan Ukrayna’da tarih yazdı Şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı

14:01
Yok artık Mbappe Kulübe telefon açıp bakın ne dedi
Yok artık Mbappe! Kulübe telefon açıp bakın ne dedi
13:20
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer
Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer
12:58
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte takımı emanet etmek istediği yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte takımı emanet etmek istediği yabancı antrenör
12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
11:49
Saadet Partisi’nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
11:45
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 14:05:38. #7.12#
SON DAKİKA: Görme Engellilere Meddahlık Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.