Görünmeyen Emeğin Sesi Bornova'dan Yükseldi... Kadın Buluşmaları Güçlenerek Sürüyor

30.04.2026 10:54  Güncelleme: 11:46
Bornova Belediyesi, BAYETAV iş birliğiyle düzenlediği “Kadın Buluşmaları” kapsamında kadınları her ay farklı temalarla bir araya getiriyor. Gökdere’deki nisan ayı etkinliğinde “Kadınların Görünmeyen Bakım Emeği” konusu ele alınırken, ritim gösterisi, söyleşi ve keçe atölyesiyle kadınların emeği ve dayanışması vurgulandı. Başkan Ömer Eşki de kadın emeğinin görünür kılınmasının önemine dikkati çekti.

Bornova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, BAYETAV iş birliğiyle kadınların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği "Kadın Buluşmaları" programıyla dikkat çekiyor. Ayda bir farklı mahalle ve köylerde düzenlenen buluşmalar, kadınların belirli temalar etrafında bir araya gelerek hem bilinçlenmesini hem de çeşitli etkinlik ve atölyelere katılmasını amaçlıyor.

Nisan ayının teması: "Kadınların görünmeyen bakım emeği"

Nisan ayı buluşması, "Kadınların Görünmeyen Bakım Emeği" başlığıyla Gökdere köyünde gerçekleştirildi. Etkinlikte, Bornova Kadın Ritim Grubu'nun sahnelediği ritim gösterisi katılımcılardan büyük beğeni topladı. Ardından konuşmacı olarak yer alan Bircan Yalçın, kadınların üretim gücü, çocuk ve yaşlılara bakım sorumluluğu ile ev ekonomisine sağladıkları katkılara dikkat çekti. Program kapsamında ayrıca kadınların birlikte üretim yaptığı keçe atölyesi düzenlenerek dayanışma ve paylaşım duygusu pekiştirildi.

Dayanışma ve farkındalık büyüyor

Kadınların yaşamın her alanındaki görünmeyen emeğine dikkat çekmek, toplumsal farkındalığı artırmak ve kadınlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen Kadın Buluşmaları, Bornova'nın farklı noktalarında her ay yeni temalarla devam edecek.

Başkan Eşki: "Kadınların emeği toplumun temelidir"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kadın Buluşmaları'nın önemine vurgu yaparak, "Kadınların görünmeyen emeği aslında toplumun en güçlü yapı taşlarından biridir. Bu emeği görünür kılmak, desteklemek ve dayanışmayı büyütmek bizim öncelikli sorumluluğumuz. Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer alması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

