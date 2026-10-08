Masaj salonunda pes dedirten sapıklık

Masaj salonunda pes dedirten sapıklıkGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bir masaj salonunda Nijeryalı kadın turisti zorla odaya çekmeye çalışan saldırgan, kadının çığlık atması üzerine yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bir masaj salonunun koridorunda yürüyen Nijeryalı kadın turist, bir şahsın saldırısına uğradı. Kadını zorla kucaklayarak odaya çekmeye çalışan saldırgan, mağdurun çığlıkları üzerine yakalandı.
KAMERA HER ŞEYİ ANBEAN KAYDETTİ
Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan dehşet anlarında, koridorda ilerleyen Nijeryalı turistin önünü kesen şüphelinin, kadını fiziksel müdahaleyle odaya sokmaya çalıştığı görüldü. Kadının direnmesi ve çığlık atarak yardım istemesi üzerine panikleyen şahıs amacına ulaşamadı.
KİMLİĞİ KISA SÜREDE TESPİT EDİLDİ
Güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilen şüpheli kısa sürede gözaltına aldı. Saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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